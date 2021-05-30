Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)



'TEYZE KOŞ BABAM ANNEMİ BIÇAKLADI'

Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı eşi Faruk Yavuz tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Kamile Yavuz'un komşuları cinayeti anlattı. Olay sırasında evde olan çocuklardan birinin, bağırarak kendisinden yardım istediğini anlatan komşu Zennube Aydın, "Sabah saat 04.30 civarında sesleri duyarak balkona çıktım. Kamile'nin büyük kızı İ.Y. bana seslenerek, 'Teyze koş, babam annemi bıçakladı' dedi. Gittiğimde yerde yatıyordu ve eşi bıçağı lavabonun içine atıp kaçmıştı" dedi.

'KIZINIZI ÖLDÜRDÜM, GİDİN, ALIN' DEMİŞ

Aydın, Kamile Yavuz'un yanına gittiği sırada yaşadığını ancak çok yarası olduğunu belirterek, "Ben yanına gittiğimde nefes alıyordu, yaşıyordu. Ama çok yarası varmış. Daha sonrasında Kamile'nin baldızını arayıp 'Kızınızı öldürdüm, gidin alın' demiş. Boşanacaklardı zaten hiç anlaşamıyorlardı" dedi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Ayrıca gözaltına alınan Faruk Yavuz'un 16 suçtan sabıkası olduğu, 'yaralama' suçundan da tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı ortaya çıktı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emniyette tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Faruk Yavuz'un, polis ifadesinde ise olayı anlatmayarak susma hakkını kullanmak istediğini söylediği belirtildi.Tayfur KARAOğuzhan UYSAL/BAFRA (Samsun), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Oğuzhan Uysal

2021-05-30 14:48:08



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