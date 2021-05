‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ hayata geçiyor ASELSAN yapacak, Samsun rahatlayacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Samsun'a değer” diyerek çıktıkları bu yolda gayretlerinin planladıklarının üzerinde işler yapmak olduğunu vurguladı.

Her hafta sonu olduğu gibi yapılan çalışmaları ve yatırımları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümden ulaşıma, çevreden kültür sanata, spora kadar birçok alanda yatırımların daha da büyüyerek süreceğini söyledi. Başkan Demir, bu kapsamda 1 Haziran Salı günü ASELSAN ile önemli bir projenin protokolünü imzalayacaklarını ifade ederek, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile kentin ulaşım sorunu noktasında önemli bir adım atacaklarını vurguladı. “Samsun Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çok önemli bir proje. Türkiye’de ilk olacak bir proje. Trafik akış hızını, senkronizasyonu bozulan kavşakları değiştireceğiz. Trafik yoğunluğunu azaltacak şekilde dinamik kavşaklar olacak. ASELSAN ile yapılacak bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Bakan kurum Toybelen için gelecek

Toybelen Sanayi Sitesi’nin temel atma törenini de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yakın zamanda yapacaklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Müracaatlarla ilgili 31 Mayıs son tarihti. Ancak pandemi kısıtlamaları sebebiyle para yatırma süresini 15 Haziran’a uzattık. Buranın en büyük özelliği sadece esnafa yönelik olmasıdır. Esnaflıklarımız işlerini hem kendi mülkiyetlerinde sürdürme hem de ciddi bir teşvik olduğu için çocuklarına iyi bir yatırım bırakma imkanına sahip olacaklar” diye konuştu.

Gülsan Sanayi Sitesi’nin kaldırılmasından sonra alanda başlayacak mimari sanat projesiyle ilgili de bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm bakanlarımıza çalışmalarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Gülsan Sanayi Sitesi’nin yerine yapılacak ön tasarım projesinin fiiliyatıyla ilgili uygulama safhasına geçildi. Orada bir dernek oluşturacağız. Dernekte tüm Samsun temsil edilecek. Mimari tasarım olarak Türkiye’de en büyüğü olmayacak belki ama en mükemmeli olacak. Mimarinin sanata dönüştüğü bir proje olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Çünkü tasarımın tarzı, mimarinin oluşumu, mimarlığı sanat olarak göstermeye çok müsait bir proje olacak” şeklinde konuştu.

Geçen Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar’ın eşi Semra Acar’ın cenaze törenine de katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile birlikte Yeşilköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 2 bin 900 metrelik sıcak asfalt çalışmasını inceledi. Samsun’un her noktasında ulaşım konforunu yüksek kaliteli yollarla buluşturduklarını söyledi. İlçenin Karagöl Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19 Mayıs ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde yapılan TOKİ konutlarını da inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 120 dönüm alanda 297 konutun yer alacağını ifade etti.



“Toplu ulaşım sorunu trafiği artırıyor”

İlçelerden şehir merkezine ulaşım sorununu çözecek minibüs terminali projesini de ihale ederek yapımını yılsonuna kadar tamamlayacaklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Samsun’da raylı sistem önemli bir yatırım. Toplu ulaşımda da önemli bir işlevi yerine getiriyor. Özellikle ilçelerden ve mahallelerden merkeze olan toplu taşıma sisteminde halkımız 3 araç değiştirerek geliyor. Karı var, kışı var, yaşlısı var, çocuğu olan var. Yanlarında getirdikleriyle birlikte de çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu sorunu çözmek için 8 ay sayım yaptırdık. İlçelerden şehir merkezine 24 saatte 372 toplu ulaşım aracının geldiğini tespit ettik. Toplu taşıma araçlarının merkeze ulaşamamasından dolayı hususi araçların yoğunluğunun olduğunu, bunun da trafiği daha çok artırdığını gördük.”

