Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (3)

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TUTUKLANDI

Samsun´da tartıştığı eşi Kamile Yavuz´u bıçaklayarak öldüren Faruk Yavuz (36), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Oğuzhan UYSAL

2021-05-30 17:59:24



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