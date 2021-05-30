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Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İHA

Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Samsun'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasına ait inşaata beton dökmek için malzeme götüren Yaşar Erdem idaresindeki 55 JT 664 plakalı mikser üzerinden geçtiği yolun kenarındaki toprak zeminin çökmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan mikser sürücüsü Yaşar Erdem 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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