Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da motosikletin duran otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Mete Yahşi Parkı Bulvarı önünde saat 08.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Saka (27) idaresindeki 55 BDH 05 motosiklet durakta yolcu indiren halk otobüsünün arkasında duran Negihan Kemaloğlu idaresindeki 55 ABU 775 otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Saka ile yanında bulunan Fatih Saka (23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.