OMÜ-YÖS başarıyla gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uzaktan Eğitim Merkezi iş birliğiyle OMÜ Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜYÖS) 19 ülke, 26’sı yurt dışı olmak kaydıyla toplam 33 merkezde başarıyla gerçekleştirildi.

6 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Farsça) yapılan sınava 7 bin 646 başvuru oldu. Sınav 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Türkiye saati ile 13:00’te başlayıp 15.00’te sona erdi.

Geçen yıl pandemiden dolayı sadece 7 yurt içi merkezde gerçekleştirilen OMÜ YÖS, bu yıl pandemi koşullarına rağmen güçlü bir organizasyonla hem yurt içi hem de yurt dışı 33 merkezde başarıyla gerçekleştirildi. OMÜ, önceki dönemlerde çeşitli sebeplerle gidilememiş ve potansiyel barındıran birçok merkezi Maarif Okullarının katkısı ve iş birliğiyle YÖS sınavına dâhil etmeyi başardı: Afganistan'da Celalabat, Kandahar ve Şibirgan, Çad'da Encemine, Kamerun'da Douala, Gabon'da Libreville, Mali'de Bamako, Moritanya'da Nuakşot, Somali'de Hergeisa, Tanzanya'da Zanzibar merkezlerinde ilk kez sınav yapıldı.

OMÜYÖS Türkiye'de üniversite öğrenimi görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvurularında kabul edilen sınavlardan biri. Türkiye'de bulunan birçok üniversite, OMÜYÖS'ü uluslararası öğrenci kabulünde kullanıyor.

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