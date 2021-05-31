Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde aynı istikamete seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hasan C. idaresindeki 55 AAY 229 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan Salih H.'nin kullandığı 55 TK 032 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafikte yol verme inatlaşması kazayla bitti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Trafikte yol verme inatlaşması kazayla bitti; o anlar ...
OMÜ-YÖS başarıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER OMÜ-YÖS başarıyla gerçekleştirildi
Hastalığı en sonunda ‘tanı’ndı, hayatı kurtuldu Her gittiği hastaneden aynı tanıyı aldı, son gittiği doktor farklı tanı koyarak hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Hastalığı en sonunda ‘tanı’ndı, hayatı kurtuldu Her ...
Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Seyir halindeki minibüste yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüste yangın çıktı
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 ...
Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (3)
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (3)
Tabancayla kalbinden kendini vurdu
YEREL HABERLER Tabancayla kalbinden kendini vurdu
Tatlı ustası tabancayla kendini vurdu
YEREL HABERLER Tatlı ustası tabancayla kendini vurdu
Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs tutuklandı
Budanan dal ve bitkiler gübreye dönüştürülerek yeniden kullanıyor
YEREL HABERLER Budanan dal ve bitkiler gübreye dönüştürülerek ...
‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ hayata geçiyor ASELSAN yapacak, Samsun rahatlayacak
YEREL HABERLER ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ hayata ...
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)
Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk ...
Evin önünde park halindeki motosiklet çalındı
YEREL HABERLER Evin önünde park halindeki motosiklet çalındı
Sosyal medyada tanıştığı kız kendisine kaçınca bezbol sopası ile hastanelik edildi
YEREL HABERLER Sosyal medyada tanıştığı kız kendisine kaçınca bezbol ...
İnşaat işçisi Somali'de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaat işçisi Somali'de hayatını kaybetti
Akıma kapılan Kezban´ın kurtarmaya çalışan ağabeyi de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Akıma kapılan Kezban´ın kurtarmaya çalışan ağabeyi de ...
Tarlada çalışırken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarlada çalışırken hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan kardeşini kurtarmak isteyen genç de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan kardeşini kurtarmak isteyen ...
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü