Eşinin öldürdüğü Kamile, toprağa verildi



Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN´da dün eşi Faruk Yavuz (36) tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülen 2 çocuk annesi Kamile Yavuz (33) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Faruk Yavuz, eşi Kamile Yavuz'u 25 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuları gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamile Yavuz'u özel bir hastaneye kaldırdı. Yavuz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan koca ise olayın ardından kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşi tarafından öldürülen Kamile Yavuz, memleketi Havza ilçesi Boyalı Mahallesi´nde kılınan cezane namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Yavuz´un ailesi ve sevenleri katıldı.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Havza Oğuzhan UYSAL

2021-05-31 12:28:04



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