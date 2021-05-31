Kadın cinayeti olayında yeni gelişme: İlk cinayeti değilmiş

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Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahsın daha önce işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı.

30 Mayıs Pazar saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana gelen olayda, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Yavuz (36), aralarında çıkan tartışma sonucu iki çocuk annesi eşi Kamile Yavuz'u (33) çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Faruk Yavuz'un 2003 yılında İzmir'de işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. 6 yıl cezaevinde yattıktan sonra İnfaz Kanunu'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı. Bafra'da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı. İnfazı yanan Faruk Yavuz cezasının geri kalan kısmı 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. Buradan da açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz'un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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