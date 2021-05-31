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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’den yurt dışı faaliyetleri

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) düzenlediği Yabancı Öğrenciler Sınavı (OMÜYÖS) için çeşitli ülkelerde bulunan öğretim üyeleri, yapılan iş birliği görüşmeleriyle eğitim alanında birçok ülkeye destek verecek.

OMÜ’den yurt dışı faaliyetleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) düzenlediği Yabancı Öğrenciler Sınavı (OMÜYÖS) için çeşitli ülkelerde bulunan öğretim üyeleri, yapılan iş birliği görüşmeleriyle eğitim alanında birçok ülkeye destek verecek.
Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nijer Niamey’e eğitim desteği verildi. Nijer’e giden Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Özer, burada bulunan Ecoles de l'Amitié NigeroTurque'de öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitici seminerler verdi. Doç. Dr. Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve ilgili sınavlarda yapılan hatalar, ölçmede geçerlikgüvenirlik, Bakalorya sınavına girecek öğrenciler için öğrenmede disiplin, anlama ile öğrenme arasındaki farklar ve öğrenmenin doğası ve öğrenme stilleri hakkında 2 gün süreyle toplam 8 saatlik eğitim verdi.
Akabinde OMÜ heyeti Afganistan Herat Üniversitesi ve Çad Üniversiteleri arasında iş birliği ziyaretlerinde bulundu. Afganistan’a giden İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Mehmet Akif Demir de Herat Üniversitesi Rektörlüğünü temsilen İlahiyat Fakültesi Dekanı Enayatullah Sediqyaar ve Fakülte hocaları ile bir araya geldi. Çad'a giden Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Sami Yamak ise OMÜ adına çeşitli üniversitelerle bir dizi temaslar gerçekleştirdi.
Bu bağlamda, N'Djamena Üniversitesi mezunlarının OMÜ’de lisansüstü eğitim almaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yine Kral Faysal Üniversitesi Rektörü Dr. Hassana Bouba Djime, rektör yardımcıları ve idareciler ile yapılan görüşmede ise, OMÜ ile eğitimöğretim alanında iş birliği yapılması talebini ileten Üniversite yönetimi, öğretim elemanlarının OMÜ’nün tecrübelerinden faydalanmasını istediklerini belirttiler. Ayrıca Abeche'de bulunan Çad Ulusal Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsünde Müdür Prof. Dr. Issa Youssouf Adoum ve Enstitü öğretim üyesi ve OMÜ mezunu Dr. Moisse Noubandigium ile tarım alanında ortak projeler yapılması konusunda ön görüşmeler yapıldı.
OMÜ’nün ve Türkiye’deki eğitim imkânlarının da tanıtıldığı seminerler ve görüşmeler okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

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