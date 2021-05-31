OMÜ İLEF RTS mezunu genç ödüle doymuyor "Cennetten Kovulanlar" adlı kısa film ile ödül aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü 2020 yılı mezunu Yunus Tüzen, mezuniyet projesi olan "Cennetten Kovulanlar" adlı kısa filmi ile bir kez daha ödüllendirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesinden aldığı nitelikli eğitim sayesinde mezuniyet sonrasında da sinema sektöründeki arayışlarına devam eden ve aynı heyecanla mesleğine sarılan Yunus Tüzen, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Karaman Nişantaşı Koleji iş birliğiyle Millî Mücadele kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın anısına düzenlenen "Yetim Olmak" temalı 2. Kısa Film Yarışması'nda "Cennetten Kovulanlar" adlı yapımıyla bu kez Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Törenin açılışında söz alan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yarışmanın ev sahibi olmalarından ötürü duydukları memnuniyeti belirterek "Yetim olmak konulu kısa film yarışmamızı Üniversitemizin 14. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı'na dâhil ettiğimiz için çok mutluyum. Kısa zamanda büyük işler başarmış olmak ise bizleri ayrıca memnun ediyor. Allah Resulü de yetimdi; öksüz ve yetim olmak çok önemli bir konu. Yunus Emre gibi büyük insanlar da yetim büyüdüler" dedi.

Karaman'da OMÜ'yü ulusal düzeyde başarıyla temsil eden Yunus Tüzen, "Aldığım bu ödülle OMÜ'nün bilinirliğine, tanıtım ve saygınlığına naçizane katkım olduysa ne mutlu bana. Şimdiye kadar kazandığım ödüller, sinemaya olan sevgimi ve bağlılığımı daha büyüttü. OMÜ İLEF RTS'deki vizyoner ve disiplinler arası eğitim, ufkumuzu açtı. Edindiğim bu birikim ve kazandığım donanıma yeni şeyler katarak yoluma devam edeceğim. Üzerimizde büyük emekleri olan değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu bağlamda hem öğrencilik yıllarımda hem de mezuniyet sonrasında karşılaştığım sıkıntı ve zorluklar beni yıldırmadı, aksine daha da güçlendirdi. Haziran ayında Samsun'da çekeceğim ilk uzun metrajlı 'Keşkeden Hemen Önce' adlı filmim için de KMÜ'deki bu ödül çok büyük bir moral kaynağı oldu, herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye genelinde ulusal çapta ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı yarışmada toplam 26 film yarıştı. KMÜ’nün 14. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine; KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve eşi Mürşide Ak, Karaman Nişantaşı Koleji Yöneticisi Şenol Erkan, Üniversite çalışanları ve davetliler katıldı.

Yarışmada; "Vaveyla" adlı kurmaca filmiyle Ömer Ali Dişbudak birinci, "Uzaklar, Keşkeler ve Ömer' adlı belgesel filmiyle Yusuf Sacit Yavuz ikinci, "Göçük" adlı kurmaca filmiyle Halil Çoban üçüncü olurken "Cennetten Kovulanlar" adlı kurmaca filmiyle de OMÜ İLEF RTS Bölümü mezunu Yunus Tüzen ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Törende yarışma birincisi Ömer Ali Dişbudak 5 bin TL, ikincisi Yusuf Sacit Yavuz 3 bin TL, üçüncüsü Halil Çoban 2 bin TL, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan OMÜ mezunu Yunus Tüzen ise bin TL ile ödüllendirilirken Yunus Tüzen'e ödülünü, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal takdim etti.

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