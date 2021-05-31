OMÜ İLEF RTS mezunu genç ödüle doymuyor "Cennetten Kovulanlar" adlı kısa film ile ödül aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ İLEF RTS mezunu genç ödüle doymuyor "Cennetten Kovulanlar" adlı kısa film ile ödül aldı

İHA

OMÜ İLEF RTS mezunu genç ödüle doymuyor "Cennetten Kovulanlar" adlı kısa film ile ödül aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü 2020 yılı mezunu Yunus Tüzen, mezuniyet projesi olan "Cennetten Kovulanlar" adlı kısa filmi ile bir kez daha ödüllendirildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesinden aldığı nitelikli eğitim sayesinde mezuniyet sonrasında da sinema sektöründeki arayışlarına devam eden ve aynı heyecanla mesleğine sarılan Yunus Tüzen, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Karaman Nişantaşı Koleji iş birliğiyle Millî Mücadele kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın anısına düzenlenen "Yetim Olmak" temalı 2. Kısa Film Yarışması'nda "Cennetten Kovulanlar" adlı yapımıyla bu kez Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.
Törenin açılışında söz alan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yarışmanın ev sahibi olmalarından ötürü duydukları memnuniyeti belirterek "Yetim olmak konulu kısa film yarışmamızı Üniversitemizin 14. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı'na dâhil ettiğimiz için çok mutluyum. Kısa zamanda büyük işler başarmış olmak ise bizleri ayrıca memnun ediyor. Allah Resulü de yetimdi; öksüz ve yetim olmak çok önemli bir konu. Yunus Emre gibi büyük insanlar da yetim büyüdüler" dedi.
Karaman'da OMÜ'yü ulusal düzeyde başarıyla temsil eden Yunus Tüzen, "Aldığım bu ödülle OMÜ'nün bilinirliğine, tanıtım ve saygınlığına naçizane katkım olduysa ne mutlu bana. Şimdiye kadar kazandığım ödüller, sinemaya olan sevgimi ve bağlılığımı daha büyüttü. OMÜ İLEF RTS'deki vizyoner ve disiplinler arası eğitim, ufkumuzu açtı. Edindiğim bu birikim ve kazandığım donanıma yeni şeyler katarak yoluma devam edeceğim. Üzerimizde büyük emekleri olan değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu bağlamda hem öğrencilik yıllarımda hem de mezuniyet sonrasında karşılaştığım sıkıntı ve zorluklar beni yıldırmadı, aksine daha da güçlendirdi. Haziran ayında Samsun'da çekeceğim ilk uzun metrajlı 'Keşkeden Hemen Önce' adlı filmim için de KMÜ'deki bu ödül çok büyük bir moral kaynağı oldu, herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Türkiye genelinde ulusal çapta ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı yarışmada toplam 26 film yarıştı. KMÜ’nün 14. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine; KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve eşi Mürşide Ak, Karaman Nişantaşı Koleji Yöneticisi Şenol Erkan, Üniversite çalışanları ve davetliler katıldı.
Yarışmada; "Vaveyla" adlı kurmaca filmiyle Ömer Ali Dişbudak birinci, "Uzaklar, Keşkeler ve Ömer' adlı belgesel filmiyle Yusuf Sacit Yavuz ikinci, "Göçük" adlı kurmaca filmiyle Halil Çoban üçüncü olurken "Cennetten Kovulanlar" adlı kurmaca filmiyle de OMÜ İLEF RTS Bölümü mezunu Yunus Tüzen ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Törende yarışma birincisi Ömer Ali Dişbudak 5 bin TL, ikincisi Yusuf Sacit Yavuz 3 bin TL, üçüncüsü Halil Çoban 2 bin TL, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan OMÜ mezunu Yunus Tüzen ise bin TL ile ödüllendirilirken Yunus Tüzen'e ödülünü, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu Samsun'da tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı Yemek borusu olmadan doğan bebek, doktoru sayesinde hayata tutundu
YEREL HABERLER Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan ...
OMÜ’den yurt dışı faaliyetleri
YEREL HABERLER OMÜ’den yurt dışı faaliyetleri
Eşinin öldürdüğü Kamile, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Kamile, toprağa verildi
Kadın cinayeti olayında yeni gelişme: İlk cinayeti değilmiş
YEREL HABERLER Kadın cinayeti olayında yeni gelişme: İlk cinayeti ...
Canik Hükümet Konağı yükseliyor Vali Dağlı: "Vatandaşlarımız kamu hizmetine daha kolay ulaşacak"
YEREL HABERLER Canik Hükümet Konağı yükseliyor Vali Dağlı: ...
Fikir Atölyesi TÜBİTAK’ta 3’te 3 yaptı
YEREL HABERLER Fikir Atölyesi TÜBİTAK’ta 3’te 3 yaptı
Trafikte yol verme tartışması kamerada Yürekleri ağza getiren görüntüler
YEREL HABERLER Trafikte yol verme tartışması kamerada Yürekleri ağza ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Trafikte yol verme inatlaşması kazayla bitti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Trafikte yol verme inatlaşması kazayla bitti; o anlar ...
OMÜ-YÖS başarıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER OMÜ-YÖS başarıyla gerçekleştirildi
Hastalığı en sonunda ‘tanı’ndı, hayatı kurtuldu Her gittiği hastaneden aynı tanıyı aldı, son gittiği doktor farklı tanı koyarak hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Hastalığı en sonunda ‘tanı’ndı, hayatı kurtuldu Her ...
Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Seyir halindeki minibüste yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüste yangın çıktı
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 ...
Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (3)
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (3)
Tabancayla kalbinden kendini vurdu
YEREL HABERLER Tabancayla kalbinden kendini vurdu
Tatlı ustası tabancayla kendini vurdu
YEREL HABERLER Tatlı ustası tabancayla kendini vurdu
Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs tutuklandı
Budanan dal ve bitkiler gübreye dönüştürülerek yeniden kullanıyor
YEREL HABERLER Budanan dal ve bitkiler gübreye dönüştürülerek ...
‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ hayata geçiyor ASELSAN yapacak, Samsun rahatlayacak
YEREL HABERLER ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ hayata ...
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)