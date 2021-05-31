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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlarda tüylenmenin sebepleri ve tedavisi

İHA

Kadınlarda tüylenmenin sebepleri ve tedavisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Kadınlarda görülen tüylenmenin farklı sebepleri olabilir, araştırılıp tedavi sürecinin başlatılması gerekmektedir" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "kadınlarda tüylenme sorunları" hakkında bilgi verdi. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Kadınlarda tüylenme diye tarif edilen durum erkek gibi tüylenmedir. Kollarda, bacaklardaki tüylenme değil, kadınlardaki tüylenme bacak iç yüzeyleri karın, uyluk yüzeyleri, yüz, en fazla rahatsız eden çene bölgesi, göğüs, göğüs uç bölgesi gibi örneklerdir. Bu bölgelerdeki tüyler koyu renkli tüylenme olarak çıkmaktadır. Bu tüylenmenin birinci sebepleri Polikistik over sendromu olarak kadınlarda görülür. İkinci olarak daha nadir yaşlarda ortaya çıkan böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan sıkıntılarda olabilir. Erkek tipi tüylenmelerde genellikle tüylenmeye eşlik eden sivilce, kilo artışı, adet düzensizliği gibi ek sorunlarda olabilir. Bunun tanısını koymak için öncelikle kadın doğum uzman muayenesi, bazen hastalar bu şikayetleri sebebiyle lazere gidip lazerden tedavi alamayınca, cildiye uzmanına da giderler. Saç dökülmesi de eşlik ettiği için cildiye uzmanı veya kadın doğum uzmanına gidilmesi gerekir” diye konuştu.

Hormonal bozukluklar
Dr. Esra Nur Özgür şöyle devam etti: “Cildiye uzmanı yaptığı muayenede hormonal bozukluk olduğunu tespit ettiğinde Kadın doğum uzmanına yönlendirmektedir. Âdetin 3 günü yaklaşık 2. 5. günü arası yapılan bazı testler ile hormonal sıkıntı olup olmadığını karar verilir. Öncelikle sebebe bağlı bazı hastalarda erkeklik hormonu denen androken hormonu miktarı yüksektir. Bazı hastalarda miktar yüksek değildir fakat hormon duyarlılığı artmıştır. Çoğunlukla duyarlılık artışını çok görmekteyiz.
Polikistik over sendromu ise tek başına bunlarda değil insülin direnci gelişmiştir. Eğer hastanın folikistik over sendromu varsa obezitesi varsa ilk öncelikle yaşam tarzını değiştirmesi, kilo vermesi, insülin direncini kırması için bazı ilaçlar önerilmesidir. Eğer bu sıkıntılara adet gecikmesi eşlik ediyorsa, şiddetli ise hastanın hormonal dengesizliği doğum kontrol hapları dener ve hormonal ilaçlar tedaviye eklenebilir.”

Tedavisi uzun sürebilir
Opr. Dr. Esra Nur Özgür tüylenme tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:
“Tüylenmenin şiddetine göre, androjen seviyesini düşüren ya da androjen düzeyine etkileşimini engelleyen bazı ilaçlar tedaviye eklenebilir. Tedavi uzun sürebilir. Hastalardan sabır bekleriz. En az 2 yada 3 yıl döngüsü vardır. Genellikle ergenlikle başlar . Hastanın sabrıyla ve uyumuyla 2 yıla kadar tedavi süresi vardır. Hasta bu süreden sonra lazerden de yanıt alabilir. Ama erkek gibi tüylenmelerde tek başına asla lazerden yanıt bulamaz ve memnun olamazlar. Polikistik over sendromu kronik bir rahatsızlık olarak düşünebiliriz. Yani hasta obez kilolu ise zayıfladığında genellikle şikayetleri normale dönebilir. Şiddetli polikistik over sendromu varsa mesela hasta tedavi görür tedavi sürecinden de çok güzel yanıt alır, tüylenmesi geçer ,adet düzensizliği düzelir , kiloda verir. Ama tedaviyi bıraktıktan sonra 12 yıl içinde kilo artışı var ise bazen kilo artışı olmasa bile tekrar tüylenme şikayeti olabilir. Bu dönemlerde yine destek tedavisi yapılabilir."

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