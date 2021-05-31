SAMÜ'de Yayıncılık ve Çeviri Sempozyumu

Samsun Üniversitesi’nde (SAMÜ) edebiyatın ve edebî metnin çevresinde yer alan, onu belirleyen, onun uğraklarından olan ancak nispeten daha az düşünülen alan olan yayıncılık ve çeviri konularını kapsayan “Metnin Uğrakları: Yayıncılık ve Çeviri” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile Düşünce ve Sanat Merkezi (DÜSAM) iş birliği ile online platform üzerinden düzenlenen sempozyum iki ayrı panelden oluştu. “Metnin Uğrakları: Yayıncılık ve Çeviri” başlıklı sempozyumun ilk paneli olan “Yayıncılık” Kaan Kurt’un moderatörlüğünde Müge Gürsoy Sökmen’in “Bağımsız Yayıncılık Niye Gerekli?” başlıklı konuşmasıyla başladı. Panelin ikinci konuşmasını “Çeviriyle Kapanmayan Boşluk” başlıklı konuşmasıyla Selim Karlıtekin yaptı. Onun ardından Ayşegül Utku Günaydın’ın “Sanat, Zanaat ve Ticaret Üçgeninde Kitap Editörlüğü” başlıklı konuşması geldi. “Yayıncılık” paneli Barış Özkul’un “Çeviri Yayıncılığı” başlıklı konuşması ile tamamlandı. Yayıncılığın mevcut sorunlarını, pandemi döneminde karşılaşılan yeni problemleri, bağımsız bir yayıncılığın mümkün olup olmadığını, yayıncılıkpiyasa ilişkisini, çeviri yayıncılığının durumunu ele alan panel soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Sempozyumun “Çeviri” paneli Kaan Kurt’un moderatörlüğünde Emine Ayhan’ın “Türkiye’de Shakespeare Çevirisi ve Editörlüğü” konuşmasıyla başladı. “Çeviri” panelinin ikinci konuşmasını “Yabancı Dillerde Oğuz Atay” başlıklı konuşmasıyla Armağan Ekici yaptı. Onun ardından panel Murat Erşen’in “Felsefe ve Çevrilemezlik: Çeviriye Övgü” başlıklı konuşmasıyla devam etti. “Çeviri” panelinin son konuşmasını “Türkçesini Söyle(me)mek Düşünce Dünyamızı Nasıl Etkiliyor?” başlıklı konuşmasıyla Elif Okan Gezmiş yaptı.

Türkiye’deki çeviri faaliyetlerinin mevcut durumunu, iyi çevirinin nasıl olması gerektiğini, çevirmenin nelere dikkat etmesi gerektiğini, Türkçeden çevrilerek yurtdışında yayınlanan kitapların etkisini ele alan panelin ardından sorucevap kısmı yapıldı. Bunun ardından sözü alan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın teşekkür konuşması yaptı. Prof. Dr. Mahmut Aydın “Türkiye’nin çok saygın yayınevlerinde çalışan, kültürel ufkumuzu genişleten kitapları özenle hazırlayan yayıncılara; birçok çetin metni meşakkatli bir sürecin sonunda dilimizde yorumlayan çevirmenlerimize üniversitemizin tertiplediği bu programa katıldıkları için şükranlarımı sunuyorum. Çeviri ve yayıncılık konusunda belirli aralıklarla programlarımız sürecek. Sizleri Samsun’da ağırlamaktan ayrıca mutlu olacağız” dedi.

Teşekkür konuşmasının ardından “Metnin Uğrakları: Yayıncılık ve Çeviri” başlıklı sempozyum sona erdi.

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