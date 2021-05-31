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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş dünyasının taleplerini paylaştılar

İHA

İş dünyasının taleplerini paylaştılar

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ile birlikte, KOSGEB Başkanlığına atanan Hasan Basri Kurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Murzioğlu ve Günay yaptıkları ziyarette ayrıca, iş dünyasının beklentilerini Kurt ile paylaştı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) atanan Hasan Basri Kurt’u makamında ziyaret etti. Murzioğlu ve Günay, oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyarette, Kurt’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette ayrıca, ülke ekonomisine güç verecek projeler, fuarlar ve sektörlere dair konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KOSGEB iş dünyasının en önemli paydaşı
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’a ziyaretlerinde göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “KOSGEB, KOBİ’leri destekleme sürecinde en büyük paydaşlarımızdan. KOBİ’lerimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Pandemi döneminde KOBİ’lere sağladığı finansman destekleri için KOSGEB’e teşekkür eden Murzioğlu, “Herkesin bildiği gibi pandemi dolayısıyla dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte tüm ölçeklerdeki işletmelerimizin destek talebinin karşılanması çok önemliydi. Normalleşmeyle birlikte toparlanma sürecinde yüksek bir ivme kaydedilmek için KOSGEB desteklerinin artırılarak devam edilmesine ihtiyacımız var” diye konuştu.

İş dünyasının taleplerini Kurt ile paylaştı
İş dünyasının KOSGEB’den beklediği talepleri de Hasan Basri Kurt’la paylaşan Murzioğlu, “Ocak ayında İşletme Geliştirme Destek Programı’nda yapılan değişiklikler ile işletmelerin yararlandığı ilk destek programındaki destekler için ikinci destek programından yararlanamayacağı yönünde düzenleme yapıldı. Desteklere her zamankinden ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte yapılan değişikliğin eski haline getirilmesi talep edilmektedir. Çünkü bu düzenlemeyle ile fuarlara katılacak olan şirketler yalnız bir fuara katılım için destek alabileceklerdir. Ancak bu durum KOBİ’lerin çeşitli pazarlara ulaşması önünde büyük bir engel olacaktır. Pandemi döneminde tamamen kapanma noktasına gelen fuarcılık sektörü için KOSGEB destekleri hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle destek miktarlarının mümkünse artırılması gerekmektedir. Ayrıca, bu dönemde eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz büyük kayıp yaşadılar. Eğitim sektörünün de KOSGEB destekleri kapsamına alınmasını bekliyoruz. Yine hizmetler sektörünün de mikro işletme hızlı destek programına dahil edilmesini bekliyoruz. Bu yönde atılacak adımlar KOBİ’lerimize can suyu olacaktır” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ise iş dünyasının taleplerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, talepleri değerlendireceklerini söyledi.

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