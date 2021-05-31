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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özdemir, TBB meclis toplantısına katıldı

İHA

Başkan Özdemir, TBB meclis toplantısına katıldı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclis toplantısına katıldı.
TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TBB Meclis Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ankara’da düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlık ettiği Türkiye Belediyeler Birliği meclis toplantısında, 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı Bütçe Kesin hesabı görüşülerek karara bağlandı. Birlik Başkanı, Başkanlık Divanı ve Encümen üyeleri seçimlerinin yapıldığı toplantıda, TBB Başkanlığına yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin seçildi.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e görevinde başarılar dileyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Türkiye Belediyeler Birliği mayıs ayı meclis toplantımızı, birlik başkanımız ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin başkanlığında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile TBB Meclis üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Meclis toplantısında alınan kararların ülkemize ve Havzamıza hayırlar getirmesini dilerim. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile Başkanlık Divanı ve Encümene seçilen meclis üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Havza Belediyesi'nden yol temizlik çalışması
Öte yandan, Havza Belediyesi tarafından aralıklarla devam eden yağmur sonrası yol yıkama temizlik çalışması yapıldı. İlçede aralıklar ile yağan yağmur nedeniyle oluşan su ve çamur birikintileri nedeni ile Havza Belediyesi tarafından yol yıkama ve temizlik çalışmalarına başlandı. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un idaresinde devam eden çalışmalarda Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından su ve çamur birikintileri süpürge araçları ve tazyikli su ile yıkama ve temizlik çalışması yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yağışlar nedeni ile yollarımızda su ve çamur birikintileri oluştu. Ekiplerimiz aralıksız olarak mahallelerimizde temizlik çalışmalarına başlandı. Havza Belediyesi olarak halkımızın rahat ve güveni için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız” diye konuştu.

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