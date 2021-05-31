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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Belediyesi KPSS ücretlerini karşılıyor

İHA

Çarşamba Belediyesi KPSS ücretlerini karşılıyor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, belediyeden sosyal yardım alan ve alabilecek olan kişilerin KPSS başvuru ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Çarşamba Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak. Belediyeden sosyal yardım alan ve alabilecek olan vatandaşlar, Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi’ne, 9 Haziran 2021 saat 16.00’ya kadar başvurularını yapabilecekler.

“Eğitime yönelik yapılan her katkı bizim için çok değerli”
Eğitime yönelik yapılan her katkının çok değerli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Belediyesi olarak pandeminin yol açtığı zorlukları hep birlikte aşmak, hemşehrilerimizin geleceklerine katkı sunmak adına, belediyemizden sosyal yardım alan ve alabilecek olan kişilerin KPSS başvuru ücretlerini karşılıyoruz. Eğitime yönelik yapılan her katkı bizim için çok değerli. Korona virüs sebebiyle tüm dünyada bazı zorluklar yaşandı. Biz birlikte çok güçlü bir aileyiz. Yaşanan sıkıntıları birlikte aşmak, vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmak için sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de gençlerimizin Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) ücretlerini karşılamıştık. Gelişen, değişen ve dönüşen toplumların eğitim ile sağlanacağının bilincindeyiz. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor, eğitimi destekleyici faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Başvurular Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden alınacak
Başvuruların Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden alınacağını ifade eden Başkan Doğan, “Kamu Personeli Seçme Sınavı’na(KPSS) girecek olan vatandaşlarımız, 9 Haziran 2021 saat 16.00’ya kadar başvurularını, belediyemiz Sosyal Hizmetler Birimi’ne yapılabilecekler. Biz Çarşamba Belediyesi olarak, kıymetli hemşehrilerimize inanıyor ve güveniyor, hayatlarının her alanında destekçileri olmaktan gurur duyuyoruz. Sınava girecek olan vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlısıyla istedikleri puanları alarak hayallerine kavuşurlar inşallah” diyerek sözlerini noktaladı.

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