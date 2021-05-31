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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlılık ile mücadele resim sergisi açıldı

İHA

Bağımlılık ile mücadele resim sergisi açıldı

– Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bağımlılık ile mücadele kapsamında ortaokul öğrencilere yaptırılan “Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Resim Sergisi”nin açılışı yapıldı.
Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Resim Sergisi"nin açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi’nde yapıldı. Onlarca resmin yer aldığı ve bağımlılıkların kötü yönlerine dikkat çekildiği resim sergisinin açılışını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptı.
Serginin açılışından önce konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Resim yarışmasını daha önce yapmıştık. Ortaokul öğrencilerine Samsun genelinde bağımlılık ile alakalı teknoloji, kumar ve kötü alışkanlıklar gibi bunlarla alakalı yarışmalar yaptık. Çok güzel geri dönüşler oldu. İnanılmaz derecede çocuklar gönül dünyalarında bağımlılığı, uyuşturucuyu, tütünü, kumarı ve bahsi çocuklar o kadar güzel aktarmışlar ki resimlerle beraber ben inanıyorum ki o çocuklar asla bir daha bağımlılık ile alakalı gönül dünyalarından geçirdiği negatifliği çok rahat resmettiler. O yüzden çok güzel bir çalışma oldu. Bunu 31 Mayıs Sigarayı Bırakma Günü’nde bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığın şehrimizde ve genç yavrularımızda karşılığını bulmasını bekliyorum. Çünkü uyuşturucunun en önemli panzehrinin spor olduğunu düşünüyorum. Tüm gençleri de spor yapmaya davet ediyorum. Etkinlikte emeği geçen Basın Enformasyon İl Müdürlüğünü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Gençleri bağımlılıktan kurtarmak için yapılan her türlü girişimin önemli olduğuna değinen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öğrenciler arasında yaptığı yarışmanın açılışını yapıyoruz. Bağımlılık ile mücadelede dediğimiz kümülatif ve topyekun bir konu. Bu sadece emniyet ve asayiş konusu değil. Tüm kurumların ele alması gereken ve birlikte koordinasyon içerisinde çalışması elzem olan bir konu. Bunlar da yetmez, STK’ların da işin içinde olması gereken bir konu. Bunlar da yetmez yerel yönetimlerimizin de konunun içerisinde olması gerekir. Topyekun bağımlılıkla ilgili konuyu ele almadığımız sürece başarılı olmamız mümkün değil. Bu bağlamda bugünkü ekinlik gibi gençlerimize bir farkındalık kazandırma ve duyarlılık oluşturma faaliyetlerimiz devam edecek ama diğer yandan gençlerimizin vakitlerini iyi faaliyetlerle dolduracağı argümanları onlara sunmamız gerekiyor. Bunun başında da spor ve sanat gibi faaliyetler geliyor. Pandemi döneminde bu konular pek fazla ele alınamadı. Teknoloji bağımlılığı en çok değindiğimiz konu idi ama biz teknoloji ile eğitimimizi devam edebilir duruma getirdik. Baktığınız zaman geriye gidiş de yaşandı gördüğünüz gibi. Bunları telafi etme durumundayız. İnşallah yakın bir zamanda pandemi sürecinin daha da normalleşmesiyle valiliğimiz koordinesinde tüm kurumlarımızın katılımıyla bağımlılıkla mücadele çalışmasına çok sıkı bir şekilde başlayacağız. Gençlerimizin önünü açmak durumundayız. Satranç, beceri tasarım okul faaliyetleri, spor gibi etkinliklerin tamamı bağımlılık ile mücadelede büyük önem arz ediyor. Dijital bağımlılık var. Sigara da bağımlılıkların başlangıcı. Oyun ve kumar bağımlığı, madde bağımlığı, bahis bağımlılığı gibi bağımlılıklar birbirini tetikleyen ve birbirine yol açan bağımlılık türleri. İnşallah bunlarla yine mücadele etmek durumunda olan bizleriz. Bu anlamda bugünkü etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergide bulunan resimleri inceleyerek, değerlendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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