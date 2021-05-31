Samsun'da taşıt sayısı bir yılda 21 bin 181 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin 181 adet arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden ‘Samsun trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları’ konusunda bir basın bülteni yayımladı. Yayımlanan bültende Samsun’daki araç sayıları ve özellikleri paylaşıldı.



1 yılda 21 bin 181 artış

Samsun’da 2021 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1473 adet yüzde 0,4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 21 bin 181 adet (yüzde 5,8) artarak 385 bin 508 adete ulaştı. 2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Samsun'daki toplam 385 bin 508 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,4'ü (190 bin 483 adet) otomobil, yüzde 3,5'i (13 bin 323 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 525 adet) otobüs, yüzde 19,1'i (73 bin 515 adet) kamyonet, yüzde 2,7'si (10 bin 528 adet) kamyon, yüzde 10,5'i (40 bin 327 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (717 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,3'ü (55 bin 90 adet) traktörden oluştu.



Nisan ayında 9 bin 957 adet taşıtın devri yapıldı

Nisan ayında Samsun’da 9 bin 957 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 62,4 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 19,7 ile kamyonet ve yüzde 6,8 ile traktör takip etti. 2021 yılı Nisan ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 11,9), otomobil (yüzde 7,1) ve kamyonet (yüzde 5,8) şeklinde gerçekleşti.

Ocaknisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 58,5'i benzin, yüzde 28,3'ü dizel, yüzde 7,9'u elektrikli veya hibrit, yüzde 5,3'ü LPG yakıt özelliğine sahip.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.