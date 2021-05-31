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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafikte yol vermeme tartışmasında tır sürücüne adli kontrol

İHA

Trafikte yol vermeme tartışmasında tır sürücüne adli kontrol

Samsun'da tır ile hafif ticari aracın trafikte yol vermeme tartışmasında kazaya yol açan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi SamsunAnkara karayolu Sarıyusuf Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. S.A.(56) idaresindeki hafif ticari araç ile R.O.(28) yönetimindeki tır sürücüsü arasında birbirlerine yol vermeme ve sıkıştırma yüzünden trafik kazası meydana geldi. Kazada tırın sıkıştırdığı hafif ticari araç yoldan çıkıp su kanalına girip yola doğru savruldu. Kazada yaralanan olmazken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Tır ile hafif ticari aracın birbirini sıkıştırmaları ve yol vermeleri ile kaza anı ise bir başka araçla arkadan seyir eden bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Kazanın ardından şikayet üzerine tır sürücüsü R.O. ile hafif ticari aracın şoförü S.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası uygulandı. Tır sürücüsü R.O. ise kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Savcı tır sürücüsü R.O. hakkında gözaltı kararı verdi.
"Genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve kazaya sebep olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen R.O. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendini savunan R.O., "Bir hafif ticari araç belirdi arkamdan, korna basarak önüme geçti. Videolarda da var. Ben de kaza yapmamak için sola kırdım. Sola kırdığımda önümde araç tekrar belirdi. Yavaşlattı iyice beni. Sağdan kaçmaya çalıştım. O an beni sıkıştırdıkları aradan kaçmasaydım ben şu anda ölüydüm. Kaçtım, araç yine önüme geçmeye çalıştı. Ben izin vermedim. Ben kendi canımı düşündüğüm için izin vermedim. Geçip gitmeyecekti. Önüme kıracaktı, kaza yapacaktım. Sağa sola kırsam tır devrilirdi. Ölmemi mi istiyorlar, bir insanın canı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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