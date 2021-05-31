Babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı

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Samsun'da babasına kuru sıkı tabancayla ateş edip kız kardeşinin de kafasına tabanca kabzasıyla vurduğu iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki E.E. adlı genç ailevi sorunlar yüzünden babası Z.E.'ye (58) kuru sıkı tabancayla ateş açıp ablası E.K.'nin (25) de kafasına tabanca kabzası ile vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan E.E. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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