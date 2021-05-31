Korkulukları parçalayan araçtan yara almadan çıktılar

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Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerleri parçalayarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Samsun'un Tekkkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Ali Akkaya idaresindeki 34 PG 0355 plakalı hafif ticari araç refüjdeki demir korkulukları parçalayarak ağaca çarpıp karşı yola geçti. Büyük çapta maddi hasar oluşan araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

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