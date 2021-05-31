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Samsun'da banyoda elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki M.G. evinin banyosunda elektrikli şofbenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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