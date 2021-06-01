Havza'da sağanak: 4 mahalle çamurla kaplandı

Samsun’un Havza ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından 4 mahalle çamurla kaplandı. Havza Belediyesi tarafından yollarda yıkama ve temizlik çalışması yapıldı.

Havza’da akşam saatlerinde başlayan ve gecede aralıklar ile etkili olan sağanak nedeniyle 4 mahallede su, çamur ve mıcır birikintileri oluştu. Yağışın ardından sabah günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için Havza Belediyesi ve SASKİ’ye bağlı ekipler İcadiye, Medrese, Karşıyaka ve Memduhiye Mahallelerinde 6 noktada oluşan su, çamur ve mıcır birikintilerini kaldırmak için çalışma yaptı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir akşam saatlerinde ve gece aralıklar ile yağan sağanak yağmur nedeniyle ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su ve çamur birikintileri oluştuğunu ifade ederek, “Yağışlar nedeni ile yollarımızda su ve çamur birikintileri oluştu. İlçemizde yaklaşık gündür aralıklar ile süren yağmur nedeni ile ilgili tüm ekiplerimiz hazır şekilde beklemekte. İlçe merkezinde gece sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su, çamur ve mıcır birikintilerini temizlemek ve sabah günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Havza Belediyesi olarak halkımızın rahat ve güveni için 24 saat görevimizin başındayız” dedi.

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