Kilo verirken sağlığınızdan olmayın

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Sedanur Altıparmak, “Kaynağı bilinmeyen şok diyet listelerini kullanarak sağlığınızdan olabilirsiniz. Whatsapp gruplarında dolaşan listelerden uzak durun” dedi.

İnternet aracılığıyla elden ele dolaşan ve kaynağı bilinmeyen şok diyet listelerini kullanmanın ciddi sağlık sorunları oluşturabileceğini ifade eden Beslenme Uzmanı Diyetisyen Sedanur Altıparmak, “kopyalayapıştır” diyet listelerinin toplum sağlığı için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Altıparmak, “Whatsapp gruplarında dolaşan şok diyet listelerinden uzak durun” uyarısında bulundu.

Sağlıklı olmak için kilo vermeye çalışırken sağlıktan olunabileceğini hatırlatan Diyetisyen Altıparmak, “Özellikle Whatsapp grupları aracılığıyla şok diyet listeleri elden ele dolaşıyor. Bu listelerle kilo vermek doğru değil, sağlıklı hiç değil. Sağlıklı olmak için kilo vermek isterken sağlığınızdan olabilirsiniz. Kopyalayapıştır şok diyetlerle hızlıca kilo verebilirsiniz ama daha büyük bir hızla o kiloları geri alırsınız” diye konuştu.

Toplumda, ‘ne kadar az yersen o kadar çok kilo verirsin’ şeklinde bir algı oluştuğunu ifade eden Altıparmak, verilen kilonun kastan ya da yağdan olupolmadığını sadece uzmanın bileceğini söyledi. “Kilo vermenin olağanüstü bir formülü yok” diyen Diyetisyen Altıparmak, uzman desteği alan, kendisine özel hazırlanan beslenme programını uygulayan, listesini hareketli yaşamla destekleyen herkesin sağlıklı kilo vereceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.