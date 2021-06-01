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Samsun'da 2020'de 15 bin 645 kaza oldu Samsun 2 bin 828 kaza ile Türkiye'de 17. sırada yer aldı Kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 466 kişi yaralandı

İHA

Samsun'da 2020'de 15 bin 645 kaza oldu Samsun 2 bin 828 kaza ile Türkiye'de 17. sırada yer aldı Kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 466 kişi yaralandı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Samsun'da toplam 15 bin 645 adet trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 466 kişi yaralandı.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, Samsun 2020" konusunda bir basın açıklaması yaptı.
Buna göre Samsun'da 2020 yılında toplam 15 bin 645 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 12 bin 817 adedi maddi hasarlı, 2 bin 828 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısında İstanbul (15 bin 449), Ankara (9 bin 601), İzmir (8 bin 888) ve Antalya (6 bin 914) illeri ilk dört sırada yer alırken Samsun ili 2 bin 828 kaza ile 17. sırada yer aldı. Samsun'da 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında toplam 72 kişi hayatını kaybederken 4 bin 466 kişi yaralandı. Samsun ili ölü sayısında Türkiye genelinde 21. sırada yer alırken, yaralanma sayısında 17. sırada yer aldı. Ölümlerin yüzde 33,3'ü kaza yerinde gerçekleşirken, yüzde 66,7'si kaza sonrasında gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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