Artroplasti hayat kurtarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artroplasti hayat kurtarıyor

İHA

Artroplasti hayat kurtarıyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay E. Türkmen, çeşitli sebeplerden dolayı eklem bozukluğu yaşayanlara uygulanan artroplasti yönteminin yaşam ve iş kalitesini artırdığı için hayat kurtardığına dikkat çekti.
Bozulmuş eklem kıkırdağının cerrahi girişimle çıkarılıp yerine yapay bir eklem yüzeyi yerleştirilmesi işlemine artroplasti ya da eklem protez cerrahisi yöntemi denildiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay E. Türkmen, "Artroplasti, eklemlerin kireçlenmeye ve deformasyona bağlı olarak bozulduğu durumlarda uyguladığımız tedavi yöntemidir. Genellikle diz ve kalça bölgesinde yürümemizi sağlayan eklemlerde bozukluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü yaşlanmayla beraber bu eklemler artık eski kapasitelerini kaybediyorlar. Bunu kaybettiği zaman vücut hareket edemez duruma geliyorlar. Vücut hareket edemediği durumlarda da kişi için bu kilo olarak geri dönüyor. İnsanlar kilo aldıkça eklemler daha da bozuluyor ve bizim bunları bu eklemlerin yerine bunu değiştirmemiz gerekiyor. Biz bunu artroplasti dediğimiz yöntemle ya da eklem protezi dediğimiz yöntemleri gerçekleştiriyoruz. Halk arasında buna platin takılıyor dizlere veya kalça diye söylenebilir. Madde olarak platin değil ama vücutta yabancı bir madde olmasına rağmen yine vücutta olduğu süre boyunca onu kullanabilecek düzeyde tolere edebiliyor vücut bu koyduğumuz implantı. Diz eklemlerinde kullanıyoruz veya kalça eklemlerinde kullanıyoruz bu yöntemi. Yine dejenere olan eklemlerden omuzda da artroplasti yapılabiliyor. Eklem protezi ayak bileğine de yapılabiliyor. Bunların bozulması demek hareket kısıtlaması olarak bize geri dönüyor. Çünkü hareket etmemiz gerekiyor. Hareket etmezsek kilo alırız, kilo alırsak farklı sağlık sorunları ortaya çıkar, psikolojik olarakta depresyona gireriz. Hayat ve iş kalitemiz düşer. İnsanların eklemlerinden dolayı o kadar çok ağrı ve şikayetleri oluyor. Gece uykusuzluk oluyor, ağrı kesiciler kullanıyor. Bu ilaçlar ilerleyen süreçte böbrek ve mide sorunları ortaya çıkarıyor" dedi.

Eklem bozukluğu yaşayan herkese yapılabilir
Dr. Türkmen, "Artroplasti uygun hastaya yaptıktan sonra yaşam kaliteli artıyor. Yaşam süresi uzuyor. Dolayısıyla artroplasti hayat kurtarıyor. Bu uygulama genellikle bölgesel anestezi ile yapılıyor. Eklem görüldükten sonra temizlik yapılıp biyonik olacak şekilde güzel bir şekilde bu eklem yerine konuluyor. Ertesi gün ayağa kalkıp kişi yürüyüp günlük kişisel gereksinimlerini yerine getirebiliyor. Bu uygulama eklem bozukluğu yaşayan herkese yapılabilir" diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 2020'de 15 bin 645 kaza oldu Samsun 2 bin 828 kaza ile Türkiye'de 17. sırada yer aldı Kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 466 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2020'de 15 bin 645 kaza oldu Samsun 2 bin ...
Kilo verirken sağlığınızdan olmayın
YEREL HABERLER Kilo verirken sağlığınızdan olmayın
MS hastalığı hareket kayıplarına neden olabilir
YEREL HABERLER MS hastalığı hareket kayıplarına neden olabilir
Terme'de okullar yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Terme'de okullar yüz yüze eğitime hazır
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci "Sevinçten sabaha kadar uyku uyuyamadım"
YEREL HABERLER Samsun'da esnafın normalleşme sevinci "Sevinçten ...
Tekkeköy’de kavşaklara trafik ışıkları konulacak
YEREL HABERLER Tekkeköy’de kavşaklara trafik ışıkları konulacak
Karadenizliye müjde: Karalahana guatr yapmıyor Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu: “Eskiden ülkemizde guatr sebebi olarak düşünülen karalahana, turp, şalgam, kabak, karnabahar gibi sebzelerin tüketilmesinde guatr açısından sakınca yoktur”
YEREL HABERLER Karadenizliye müjde: Karalahana guatr yapmıyor Doç. Dr. ...
Havza'da sağanak: 4 mahalle çamurla kaplandı
YEREL HABERLER Havza'da sağanak: 4 mahalle çamurla kaplandı
Pandeminin özel çocukları eTwining projesi
YEREL HABERLER Pandeminin özel çocukları eTwining projesi
Dağda kaybolan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Dağda kaybolan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti
Elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk ağır ...
İzinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı
Korkulukları parçalayan araçtan yara almadan çıktılar
YEREL HABERLER Korkulukları parçalayan araçtan yara almadan çıktılar
Kırsal mahallelerde aşı çalışması
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde aşı çalışması
Babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı
YEREL HABERLER Babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç ...
Trafikte yol vermeme tartışmasında tır sürücüne adli kontrol
YEREL HABERLER Trafikte yol vermeme tartışmasında tır sürücüne adli ...
Samsun'da taşıt sayısı bir yılda 21 bin 181 adet arttı
YEREL HABERLER Samsun'da taşıt sayısı bir yılda 21 bin 181 adet ...
Parkinson hastası yaşlı kadına zabıtadan pazar alışverişi
YEREL HABERLER Parkinson hastası yaşlı kadına zabıtadan pazar ...
Bağımlılık ile mücadele resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Bağımlılık ile mücadele resim sergisi açıldı
Çarşamba Belediyesi KPSS ücretlerini karşılıyor
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi KPSS ücretlerini karşılıyor
Bafra'da cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası
YEREL HABERLER Bafra'da cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış ...
Başkan Özdemir, TBB meclis toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Özdemir, TBB meclis toplantısına katıldı
Vali Dağlı: “1 vatandaşın bile sigarayı bırakması çok önemli" Samsun’da “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “1 vatandaşın bile sigarayı bırakması çok ...