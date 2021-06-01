Artroplasti hayat kurtarıyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay E. Türkmen, çeşitli sebeplerden dolayı eklem bozukluğu yaşayanlara uygulanan artroplasti yönteminin yaşam ve iş kalitesini artırdığı için hayat kurtardığına dikkat çekti.

Bozulmuş eklem kıkırdağının cerrahi girişimle çıkarılıp yerine yapay bir eklem yüzeyi yerleştirilmesi işlemine artroplasti ya da eklem protez cerrahisi yöntemi denildiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay E. Türkmen, "Artroplasti, eklemlerin kireçlenmeye ve deformasyona bağlı olarak bozulduğu durumlarda uyguladığımız tedavi yöntemidir. Genellikle diz ve kalça bölgesinde yürümemizi sağlayan eklemlerde bozukluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü yaşlanmayla beraber bu eklemler artık eski kapasitelerini kaybediyorlar. Bunu kaybettiği zaman vücut hareket edemez duruma geliyorlar. Vücut hareket edemediği durumlarda da kişi için bu kilo olarak geri dönüyor. İnsanlar kilo aldıkça eklemler daha da bozuluyor ve bizim bunları bu eklemlerin yerine bunu değiştirmemiz gerekiyor. Biz bunu artroplasti dediğimiz yöntemle ya da eklem protezi dediğimiz yöntemleri gerçekleştiriyoruz. Halk arasında buna platin takılıyor dizlere veya kalça diye söylenebilir. Madde olarak platin değil ama vücutta yabancı bir madde olmasına rağmen yine vücutta olduğu süre boyunca onu kullanabilecek düzeyde tolere edebiliyor vücut bu koyduğumuz implantı. Diz eklemlerinde kullanıyoruz veya kalça eklemlerinde kullanıyoruz bu yöntemi. Yine dejenere olan eklemlerden omuzda da artroplasti yapılabiliyor. Eklem protezi ayak bileğine de yapılabiliyor. Bunların bozulması demek hareket kısıtlaması olarak bize geri dönüyor. Çünkü hareket etmemiz gerekiyor. Hareket etmezsek kilo alırız, kilo alırsak farklı sağlık sorunları ortaya çıkar, psikolojik olarakta depresyona gireriz. Hayat ve iş kalitemiz düşer. İnsanların eklemlerinden dolayı o kadar çok ağrı ve şikayetleri oluyor. Gece uykusuzluk oluyor, ağrı kesiciler kullanıyor. Bu ilaçlar ilerleyen süreçte böbrek ve mide sorunları ortaya çıkarıyor" dedi.



Eklem bozukluğu yaşayan herkese yapılabilir

Dr. Türkmen, "Artroplasti uygun hastaya yaptıktan sonra yaşam kaliteli artıyor. Yaşam süresi uzuyor. Dolayısıyla artroplasti hayat kurtarıyor. Bu uygulama genellikle bölgesel anestezi ile yapılıyor. Eklem görüldükten sonra temizlik yapılıp biyonik olacak şekilde güzel bir şekilde bu eklem yerine konuluyor. Ertesi gün ayağa kalkıp kişi yürüyüp günlük kişisel gereksinimlerini yerine getirebiliyor. Bu uygulama eklem bozukluğu yaşayan herkese yapılabilir" diyerek sözlerine son verdi.

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