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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşambalı gençlerden büyük başarı

İHA

Çarşambalı gençlerden büyük başarı

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerinden 125’i, 27. Dönem POMEM Erkekler Spor Mülakatında parkuru başarıyla tamamladı. Belediye Başkanı Doğan, “Gençlerimizle gurur duyuyorum” dedi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerinden 136’sının, 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Erkekler Spor Mülakatına girdiğini ve 125 kişinin mülakatları başarıyla tamamladığını duyurdu. Başkan Doğan, “Gençlerimizle gurur duyuyorum, başarılarıyla bizi mutlu ettiler. Genç kardeşlerimizin hepsini tebrik ederim” diye konuştu.

“Gençlerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz”
Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, “Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerimizden 136'sı, 27. Dönem POMEM Erkekler Spor Mülakatına girdi ve 125 kişi mülakatları başarıyla tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Kurslarımızın, gençlerimizin gelişimine sunduğu katkıyı ve başarılarındaki payı gördükçe, yaptığımız işlerin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varmış oluyoruz. Gençlerimiz bizim için çok kıymetliler, başarılarında bir nebze de payımız olması bizi çok mutlu ediyor. Şimdi de sıra kızlarımızda. İnşallah onlarda hayallerindeki mesleğe kavuşabilme arzusuyla, emek verdikleri bu süreci başarı ile tamamlayacaklar. Dualarımız onlarla. Tüm evlatlarımıza, haklarında hayırlısının olması duasıyla başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan’a teşekkür
Çarşamba Belediyesi tarafından hazırlanan kurslarda, polis olma hayaliyle POMEM’e hazırlanan ve mülakatları başarı ile tamamlayan gençler, Çarşamba Belediyesi önünde Başkan Doğan’ı çiçekler ile karşılayarak kendisine teşekkür ettiler. Gençlerin bu anlamlı hareketinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Doğan, “Gençlerimize teşekkür ediyorum, bugün beni çok mutlu ettiler. Onların başarıları bizim mutluluğumuzdaki en büyük etken, bir de böyle hatırlanmak ayrı bir sevinç kaynağı. İnşallah genç kardeşlerimiz mülakatları başarıyla tamamlayarak hayallerindeki mesleğe ulaşırlar. Tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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