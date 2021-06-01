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Arzu'yu öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan sanık: Silah yanlışlıkla patladı

DHA

Arzu'yu öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan sanık: Silah yanlışlıkla patladı


Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, kayıp Arzu Aygün'ü (36) tabancayla vurarak öldürdüğü, 42 gün sonra ortaya çıkan ve sevgilisi olduğu öne sürülen Muharrem Coşkun (38), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Coşkun, savunmasında, emniyetteki ifadesini değiştirip, "Cinayeti planlayarak işlemedim. Tartıştık ve yanlışlıkla silah patladı" dedi.
Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan, 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha dönmedi. Aygün'ün yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun da dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi sonrası serbest bırakılan Coşkun, şüphe üzerine 28 Ocak'ta yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Ekipler, bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Muharrem Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'hırsızlık' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği Muharrem Coşkun, ilk kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Arzu Aygün´ün babası Seyfullah Aygün, annesi Semine Aygün ile çocukları ve kadın platformu üyeleri de katıldı. Duruşmada savunma yapan Coşkun, emniyetteki ifadesini değiştirerek, "Cinayeti planlayarak işlemedim. Tartıştık ve ben silahı çektim, yanlışlıkla silah patladı" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Muharrem Coşkun´un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 17 Haziran´a erteledi
'BELGELER CİNAYETİN TASARLANDIĞININ DELİLİ'
Duruşma sonrası açıklama yapan Arzu Aygün'ün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, "Zaten 2 kez ifadesi alınmıştı ve samimi açıklamaları vardı fakat bu duruşmada beyanını değiştirdi. Yaptığı savunmaya ve beyanına kesinlikle katılmıyoruz. Cinayetin planlanmadan yapıldığını söyledi; ancak dosya içindeki bütün belgeler ve deliller, bu cinayetin tasarlanarak ve planlanarak olduğunun da delilidir. Duruşma ertelendi. Arzu ve adalet için burada olacağız. Duruşmada yanlışlıkla öldürdüğünü, o gün para nedeniyle tartıştıklarını anlattı. Ayrıca bunu bir namus meselesine çevirmeye çalışıyor. Buna kesinlikle katılmıyoruz. Zaten bütün konuşmaları ve mesajları incelediğimizde olayın para mevzusu olduğu ortadadır. 'Cinayeti planlayarak işlemedim, tartıştık ve ben silahı çektim, yanlışlıkla silah patladı' diyor ama her şey ortada" dedi.
Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün ise Muharrem Coşkun´un en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL, Zeynep Irmak ÖCAL
2021-06-01 16:02:21

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