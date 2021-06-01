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Samsun ve ASELSAN'dan 'akıllı şehir' imzası Samsun’da Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi hayata geçiyor ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: “Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz" Başkan Demir: “Birçok proje Türkiye’de ilk defa Samsun’da hayata geçecek”

İHA

Samsun ve ASELSAN'dan 'akıllı şehir' imzası Samsun’da Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi hayata geçiyor ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: “Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz" Başkan Demir: “Birçok proje Türkiye’de ilk defa Samsun’da hayata geçecek”

SELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Samsun'u daha modern hale getirerek halkın hayatını kolaylaştıracak akıllı şehirler faaliyetlerinin ilk fazı olan 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nde imzalar atıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğiyle şehrin ana arter ve bulvarlarında uygulanacak olan “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi” atılan imzalar ile hayata geçiyor. Proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümler hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de çevreye duyarlı olacak. Proje hayata geçtiği takdirde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde daha uzun yeşil yanacak. Proje ile öncelikle Samsun'da mevcut sinyalizasyon sisteminin değiştirilerek dinamik hale getirilmesi; bu yolla kavşakların birbiri ile haberleşerek en uygun sinyal süreleri ile trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor. Projeyle mevcut yol güzergâhlarında trafik akış hızını ve senkronizasyonu bozan kavşakların geometrileri modernize edilecek. Yollara trafik yönlendirme ve bilgilendirme sistemleri entegre edilecek. Kesintisiz trafik izleme ve adaptif trafik yönetimi sayesinde seyahat sürelerini azaltmaya yarayan çözümler için sürücülerin zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde belirlenen bölge ve koridorlarda Ortalama Hız Tespit Sistemi, Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ve Park İhlal Tespit Sistemi uygulamaya konulacak. Kurulacak İhlal Tespit Sistemleri sayesinde de ölümlü, yaralanmalı kaza oranlarında ciddi bir düşüş sağlanacak. Toplu taşıma hizmetlerinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak akaryakıt tüketimi ve sera gazı salınımı en aza indirilecek. Özellikle araç veya yaya olarak hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde bisiklet ve scooterın da bir kent içi ulaşım aracı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile kullanılması amaçlanıyor.

“ASELSAN dünya devi haline geldi”
Projenin imza töreni İlkadım ilçesinde bulunan Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşti. İmza töreninde ilk konuşmasını gerçekleştiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN’ın ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik ile ilgili kararlığının sağlam ve emin adımlarla attığı bu yolculuktaki birçok güzel haberi birçok defa bir araya gelerek yaşayacağımızı ben şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum. ASELSAN tabii ki ülkemizin gururudur. Yerli ve milli haberleşme teknolojilerimizi üretmek üzere kurulmuş şirketimiz ilk dönemlerde o telsiz çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra savunma alanda ihtiyaç duyulan tüm elektronik cihazları yerli ve milli yapmak üzere kendi üzerine aldığı sorumlulukları her bir seferinde başarı ile tamamlamıştır. Kendini ispat ettikten sonra bugün 72 ülkeye ihraç eden 9 binin üzerinde çalışanı olan bir dünya devi haline geldi. Geçen sene açıklanan rakamlarla savunma alanında faaliyet gösteren 100 firmanın açıklandığı listede ilk 50’ye giren ilk Türk şirketi oldu. Samsun’da paydaş olduğumuz çözüm oluşturabildiğimizin projelerin temelinde akıllı şehircilik yatıyor. Aselsan 40 yıldır savunma sanayisinde elde ettiği bilgi birikim, tecrübe, mühendislik, teknoloji, tasarım, altyapı ve hepsinden önemlisi yetişmiş insan kaynağı ile birlikte ülkemizin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak adına sivil alanlarda da çözümler üretmeye başladı. Türkiye’nin bilgisinin Türkiye’de kalması çok önemlidir. Basit veya çok kolay diye düşünülen oluşturulan sistemlerden çok kıymetli veriler ortaya çıkabiliyor. Büyükşehir Belediyemiz ile akıllı şehircilikte ilk adımımızı atıyoruz. Bundan sonra birçok projeyi birlikte yapmak için bizim bugünkü heyecanımız devam edecek” dedi.

“Birçok proje Türkiye’de ilk defa Samsun’da hayata geçecek”
Projelerden bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gelecek yıllarda bugünde çokça söz edilecek. Samsun birçok potansiyeli itibariyle eşine çok rastlanılmayacak bir şehir. Samsun’da ana problem alanları Samsunlu hemşerilerimize sorduğumuzda bugün otopark ve trafik problemleri ön plandadır. Biz özellikle trafik, otopark ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere hep seçim dönemimizde tasvip ettik. Sanayi alanları konusunda vizyoner bir şekilde çalışıyoruz. Akıllı şehir uygulamaları Türkiye’nin en önemli çalışma yapması gereken bir alandır. Akıllı şehir diye ifade ederken bunun arkasından dijital teknoloji, yazılım ve bunların kurulumları ile bunların sürdürülebilir olarak geliştirilebilmesi çok önemlidir. Şehirde ne aklımıza geliyor ise artık dijital teknolojinin, yazılımın girmediği alan kalmadı. ASELSAN ile yaptığımız bu proje derli toplu Türkiye’nin en önemli projesidir. Türkiye’de ilk medium pilli elektrikli otobüsü inşallah Samsun’da ASELSAN’la beraber hayata geçiriyoruz. ASELSAN’la birlikte dünyanın en gelişmiş skala sistemini Samsun’da uygulayacağız. Skala sistemi; suyun temini, arıtması, ulaşımı, kullanımdan sonraki hareketi, yolculuğu, arıtılması ve çevreye, doğaya zarar vermeden olan sistemi yöneten bir sistemdir. Akıllı şehir trafik uygulamasını Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve hemen hemen Büyükşehir’in yetkisinde olan bütün yolların tamamında inşallah yaygınlaştıracağız ve yöneteceğiz. Atakum’dan gelene kadar yaklaşık 30 küsur hız kesiciden geçiyoruz. Niye geçiyoruz? Yolu yap, ondan sonra hız kesici koy. Bu kurduğumuz sistemler Samsun’da hayatı zorlaştırmayacak. Çok çok kolaylaştıracak. Maliyet getirmeyecek, ucuzlatacak. En önemlisi bu şehirde güvenli yaşamayı maksimum düzeye çıkartacak. Trafikte yaralanmalı, ölümlü kazaları Samsun minimize bir ortamda karşılaşmış olacak. Bisiklet ulaşımın yaygın bir şekilde kullanımının önünü açacak. Direkt geçişlerle beraber trafik sıkışıklığını simülasyonlarla beraber yüzde 52 civarında rahatlatan bir sistemdir. Samsun’a bir slogan bulsak ne olur dedik. Bugünden şunu söyleyebiliriz. ‘Samsun Gelecek İşidir’ hedefimiz budur. 946 kırsal mahallemizin altyapımızı 5 yılda bitireceğimizin sözünü verdik” şeklinde konuştu.

“İlimizde ölümlü kazalarda yüzde 60’lık bir azalma var"
Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise “Bugün gerçekten ilimiz için çok anlamlı bir gündür. İlklerin başladığı Samsun’dan, İlkadım’dan bu manada ASELSAN’ın ilk adımı atması Büyükşehir Belediyemizin de belediyeler arasında böyle bir ilk adıma başlaması gerçekten mutluluk vericidir. Trafik konusu çok önemlidir. Biz son 40 yılda 200 bin vatandaşımızı trafikte kurban verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 20 yıldır bölünmüş yollar, otoyollar, tüneller vasıtasıyla ana arterlerimizde çok güzel gelişmelerimiz oldu. Bugün burada yaptığımız çalışmada ilklerden olması asabiyle çok önemlidir. Trafik etiği, trafik eğitimi ve trafikle ilgili insanımıza kazandırmamız gereken roller bunlarla ilgili 3 yönlü çalışmadır. Bildiğiniz gibi trafikle ilgili büyük bir mücadele devam ediyor. Trafik denetlemeleri olsun, halkımız aydınlatma, farkındalık oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda 2020 yılında baktığımızda ilimizde ölümlü kazalarda yüzde 60’lık bir azalma var. Bu önemli bir rakamdır. Maddi hasarlı kazalarda yüzde 9’luk bir azalma vardır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından imza töreni yapıldı. İmza törenine ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve oda başkanları katıldı.
Proje kapsamında; önemli bulvar, cadde ve bölgelerde yer alan 100 kavşakta geometrik düzenlemesi ve 69 kavşakta dinamik kavşak projesi hayata geçirilecek. Hazırlık çalışmaları tamamlanan projelerin uygulamaları bu yıl içinde Samsun yollarında uygulanmaya başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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