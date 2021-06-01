Samsun'da minibüs devrildi: 2 yaralı

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Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN´da etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun-Ordu Karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Yusuf S. (50) yönetimindeki 55 ABE 752 plakalı minibüs, etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kavşakta ters dönen minibüs içerisinde bulunan malzemeler de yola saçıldı. Kazada, şoför Yusuf S. ve yolcu Fatih Mehmet Ö. (22) yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu Karayolu'nun Samsun istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-06-01 19:25:29



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