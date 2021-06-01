Jandarma kayıpları buldu, yol paralarını da karşıladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma kayıpları buldu, yol paralarını da karşıladı

İHA

Jandarma kayıpları buldu, yol paralarını da karşıladı

Samsun'da jandarma ekipleri kayıp olan zihinsel engeli annekızı il dışında buldu, ailelerinin onları gidip alması için de yol paralarını karşıladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden A.A.(59) ile karısı E.A.(61) Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına başvuruda bulunup vasisi oldukları zihinsel engelli kızı S.A. (34) ile yine zihinsel engelli torunu H.H.G.'nin (8) kayıp olduğunu haber vererek bulunmaları için yardım istedi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu engelli anne ve çocuğunun Samsun'dan 18 Mayıs günü otobüs bileti alıp Konya'ya gittiklerini tespit etti.

Jandarma ekipleri kayıp anne ve çocuğunun Konya Akşehir'de jandarma bölgesinde kaldıklarının tespit etti. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçilerek şahısların bulunmaları sağlandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kızları ve torunlarını almak için Konya'ya gidecek olan A.A. ve E.A.'nın maddi durumları yerinde olmadığı için kendi aralarında para toplayarak ailenin gidişdönüş biletlerini de aldı. Jandarmanın bu davranışı büyük takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da minibüs devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs devrildi: 2 yaralı
Kadınların 8 yıllık emekleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Kadınların 8 yıllık emekleri görücüye çıktı
Ormandan topladıkları mantardan yiyen 3 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Ormandan topladıkları mantardan yiyen 3 kişi ...
Bafra'nın göğsünü kabarttılar
YEREL HABERLER Bafra'nın göğsünü kabarttılar
İlkadım Meclisi şehitlerin adlarını parklarda yaşatıyor Yapımı tamamlanan evsel atık tesisine elim kazada vefat eden belediye işçisi Feyzullah Çakıroğlu’nun ismi verildi
YEREL HABERLER İlkadım Meclisi şehitlerin adlarını parklarda ...
Komşusuyla tartışıp, rastgele ateş açtı; yoldan geçen 3 kadın yaralı
YEREL HABERLER Komşusuyla tartışıp, rastgele ateş açtı; yoldan geçen ...
Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
Atakum'dan vefa Atakum Belediyesi Mimar Öker’i unutmadı Mimar Öker’in adı kendi projesinde yaşayacak
YEREL HABERLER Atakum'dan vefa Atakum Belediyesi Mimar Öker’i ...
Samsun ve ASELSAN'dan 'akıllı şehir' imzası Samsun’da Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi hayata geçiyor ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: “Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz" Başkan Demir: “Birçok proje Türkiye’de ilk defa Samsun’da hayata geçecek”
YEREL HABERLER Samsun ve ASELSAN'dan 'akıllı şehir' imzası Samsun’da ...
Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalandı
Arzu'yu öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan sanık: Silah yanlışlıkla patladı (2)
YEREL HABERLER Arzu'yu öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan sanık: ...
Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis istendi
Arzu'yu öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan sanık: Silah yanlışlıkla patladı
YEREL HABERLER Arzu'yu öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan sanık: ...
Sinoplu sporcular madalyayla döndü
YEREL HABERLER Sinoplu sporcular madalyayla döndü
Murzioğlu: “Dünya zor bir dönemden geçiyor” Samsun AB Bilgi Merkezi üniversiteli gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Dünya zor bir dönemden geçiyor” Samsun AB ...
Çarşambalı gençlerden büyük başarı
YEREL HABERLER Çarşambalı gençlerden büyük başarı
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden narkotik operasyonu
YEREL HABERLER Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden narkotik operasyonu
Artroplasti hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Artroplasti hayat kurtarıyor
Samsun'da 2020'de 15 bin 645 kaza oldu Samsun 2 bin 828 kaza ile Türkiye'de 17. sırada yer aldı Kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 466 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2020'de 15 bin 645 kaza oldu Samsun 2 bin ...
Kilo verirken sağlığınızdan olmayın
YEREL HABERLER Kilo verirken sağlığınızdan olmayın
MS hastalığı hareket kayıplarına neden olabilir
YEREL HABERLER MS hastalığı hareket kayıplarına neden olabilir
Terme'de okullar yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Terme'de okullar yüz yüze eğitime hazır
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci "Sevinçten sabaha kadar uyku uyuyamadım"
YEREL HABERLER Samsun'da esnafın normalleşme sevinci "Sevinçten ...
Tekkeköy’de kavşaklara trafik ışıkları konulacak
YEREL HABERLER Tekkeköy’de kavşaklara trafik ışıkları konulacak