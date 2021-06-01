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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kuaför hastanelik oldu. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek kuaförü A.G. ile yanında çalışan Z.E.(20) bıçaklı saldırıya uğradı. Kolundan bıçaklanan A.G. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet hastanesine, belinden bıçaklanarak ağır yaralanan Z.E. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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