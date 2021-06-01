Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçaklı saldıra uğrayan D.K.(24) bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan B.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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