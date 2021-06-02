Çocuklar için ‘Eğitim Kazan’ım dergisi

Çocukların gelişim ve eğitimi için çocuk dergilerinin çok değerli bir rolünün olmasından yola çıkılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Kazan’ım isimli çocuk dergisi aylık olarak yayımlanıyor. Samsun'da görev yapan öğretmenler tarafından içerikleri oluşturulan dergide oldukça hassas ve dikkatli davranılıyor.

İlkokul 2, 3 ve 4.sınıflar için ayrı fasiküller halinde özel olarak hazırlanan dergi çeşitli etkinliklerden oluşuyor. Aylık ders kazanımlarına ait hayat bilgisi, Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, insan hakları, demokrasi ve yurttaşlık, trafik ve ilkyardım, bilişim teknolojileri öğrenme alanlarında eğlenceli ve öğretici çalışmalar yer alıyor. Eğitim kazanım dergisinde, pekiştirme, pozitif transfer, yeniden gözden geçirme, geri bildirim gibi eğitim öğeleri etkin bir biçimde çocukların öğrenme süreçlerine entegre ediliyor.

Samsun’da farklı ilçelerinde görev yapmakta olan 34 sınıf öğretmeni ve 8 branş öğretmeni ile birlikte bu güne kadar 5 sayısı yayımlanan derginin 6.sayısı hazırlanıyor. STEM, Kodlama, Pixelart, Tasarım Atölyesi, Dijital Kumbaram, Kovidsavar Nuri’nin Maceraları, Resfebe, Akıl ve Zeka Oyunları, Yapay Zeka Uygulamaları, Masallar gibi çalışma alanları ile kazanım bazlı öğrenme ortamı oluşturmaya ve çocuklar için derginin cazibesini, kalitesini ve yenilikçiliğini arttırmaya gayret gösteriliyor. Uzun süredir maruz kalınan salgın meselesi sebebiyle uzaktan eğitim sürecinde çocukların ihtiyacı olan uygun, özel ve nitelikli bir iletişim ağı oluşturulmaya çalışılıyor.

Dergiye ayrıca samsun.meb.gov.tr adresinden de dijital olarak ulaşılabiliyor.

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