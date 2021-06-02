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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sandıkçı ve miniklerin ilk ders heyecanı

İHA

Başkan Sandıkçı ve miniklerin ilk ders heyecanı

Pandemi nedeniyle kültür ve eğitim faaliyetlerine bir süre önce ara veren Canik Belediyesi Hanım Konakları, kademeli normalleşme süreci ile yüz yüze eğitim programına yeniden başladı.
Canik Belediyesi koordinasyonunda kültür ve eğitim faaliyetlerini sürdüren Hanım Konakları’nda ilk dersine giren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı miniklerin heyecanına ortak oldu. Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Hatice Hanım Konağı’nı ziyaret ederek eğitim günü açılışını gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sıbyan Mektebi’ndeki çocuklara Kur’anı Kerim dersi yaptı. Dersin sonunda çocuklarla oyun oynayıp sohbet eden İbrahim Sandıkçı, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.
Sıbyan Mektebi’nin önemine değinen Başkan Sandıkçı, "Burada 46 yaş arası çocuklara anaokulu eğitiminin yanı sıra manevi değerler eğitimi de veriliyor. Çocuklarımızın kişilikleri bu yaşlarda şekillenmektedir. Büyüdüklerinde ihtiyaç duydukları tüm donanımı onlara sağlamamız gerekiyor. Bu eğitimi verirken gereken sevgi ve şefkati de onlardan esirgememeliyiz. Onlar bembeyaz tuval gibidir. Kişiliklerini en güzel nakışlara, renklere bezersek insanlığa o kadar faydalı bireyler yetiştirmiş oluruz" dedi.

"Öğretmenlerimiz, çocukların kişisel becerilerini geliştirebilir, özgüvenlerini artırabilir"
Tüm eğitmenlere göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkürlerini ifade eden Sandıkçı, "Çocuklarımıza zamanı güzel kullanma becerisi kazandırma, paylaşmayı öğretme çabası içinde olmalıyız. Öğretmenlerimiz, çocukların kişisel becerilerini geliştirebilir, özgüvenlerini artırabilir. Hanım Konakları’na bağlı 4 Sıbyan Mektebi aktif olarak faaliyet gösteriyor. 4 tanesi de hazırlık aşamasında. Canik ilçesinde ikamet eden anne ve babalar, çocuklarını gönül rahatlığıyla bu eğitim kurumlarına göndermelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Hatice Hanım Konağı’nda çeşitli yaş grubu bayanların katıldığı kursları da ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, kursiyerlerin taleplerini dinleyip onlardan da çalışmalar hakkında bilgi alan Sandıkçı, "Eğitimini tamamlayan kursiyerlere Halk Eğitim onaylı belge veriliyor. Bazı kursiyerlerin eğitim sonrası kendi atölyesini kurup üretim yapıyor. Bayanların eğitimi konusunda belediye olarak her türlü desteği sürdüreceğiz. Pek çok bayan kursiyerimiz aldıkları eğitimle hem yeni bir iş öğreniyor hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de meslek sahibi oluyor" şeklinde konuştu.
Hanım Konaklarında aşçılık, pastacılık, el sanatları, biçkinakış, kâğıt rölyef gibi çeşitli kursların yer aldığını söyleyen Başkan Sandıkçı, kurs sayısını artırmayı hedeflediklerini ve Canik’te ikamet eden bütün bayanları Hanım Konaklarındaki kurslara davet ettiğini belirtti.

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