Samsun'da mahkumları taşıyan cezaevi ring aracı devrildi: 5'i asker 10 yaralı

Samsun'da mahkumları taşıyan cezaevi ring aracının park halindeki kamyona çarpıp devrilmesi sonucunu meydana gelen trafik kazasında 5'i asker, 2'si şoför ve 3'ü hükümlü olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kızılcıören Mahallesi Havza karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Samsun'un Vezirköprü ilçesine mahkum taşıyan 10 Z 1230 plakalı cezaevi ring aracı Vezirköprü ilçe girişinde havanın yağışlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp park halindeki 55 K 7954 plakalı kamyona çarpıp devrildi. Kazada, Astsubay M.D., Uzman Çavuşlar S.Ş., S.B. H.P., M.B., cezaevi personeli şoförler H.B., R.A. ile hükmüler A.S.B., H.Y. ve R.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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