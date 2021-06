Bütün idrar zorluğu olan hastalar prostat değil

Ali Koç her şeyi anlattı!

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, idrar yapmakta zorluk çeken, idrar yapamama gibi sorunları yaşayan kişilerde bu durumun prostat hastalığı belirtisi olarak yorumlandığını ancak bütün idrar zorluğu olan hastaların prostat olmadığını söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, idrar yapmakta zorluk çeken her kişinin prostat olmadığını açıkladı.



"Yaşanan şikayetlere dikkat"

Prostat hastalarının genelde idrar yapmakta zorluk çektiğine, idrar yapamama gibi sorunları yaşadığına dikkat çeken Opr. Dr. Gürkan Özkan, "İdrar kanalı darlıklarında sık, zor ve ince idrar yapmayla kendini gösterir. Yani bütün idrar zorluğu olan hastalar prostat değildir. İltihabi durumlarda, kaza, yaralanma gibi durumlarda ya da geçirilmiş idrar yolu prostat ameliyatları ve sondadan dolayı bu şikayetler olabilir. Bu hastalığın tedavisinde ömür boyu hastalar 35 ayda bir de olsa idrar kanalı genişletme tedavisi olmak için hastaneye yatmak zorunda kalabilirler. Günümüz teknolojisinde daha iyi, daha modern yöntemlerle ömür boyu bu sıkıntıdan kurtulabilirler. Önce mesane daha sonra böbrek fonksiyonları bozularak ömür boyu böbreklerimizde kalıcı hasar gelişebilir" dedi.



"Son sistem tedavi"

Prostat hastalığı tedavisine de değinen Özkan, "İyi neticeler, yüz güldürücü sonuçlar alıp hastaneden hastayı kurtarmak için yapılan son sistem tedavi de üreteral stent yerleştirmektir. Buradaki özellik idrar kanalın olduğu yere stent konularak hastanın bir daha o darlıktan dolayı hastaneye gitmesi ve doktor tedavisi alması ihtiyacı ortadan kalkmasıdır. Kısa ve lokal anestezi ile olan bir tedavidir. Dolayısıyla her türlü her yaşta hastaya uygulanabilmektedir. Hasta ameliyattan sonra normal hayatına devam etmekte ve hiçbir sıkıntı kalmamaktadır" diye konuştu.

