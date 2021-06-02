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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsız evdeki gizli kasadan altın ve paraları çaldı

İHA

Hırsız evdeki gizli kasadan altın ve paraları çaldı

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar girdikleri ede bulunan gizli kasadan altın ve paraları çaldı.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar M.D. adlı kadının evine girerek evdeki kilitli bulunan gizli kasadan 2 adet 20 gram altın bilezik, 1 adet 45 gram altın bilezik, 70 gram ağırlığındaki 2 adet altın burma bilezik, 4 adet tam altın, 7 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, 1 adet çiçek motifli altın bileklik, 1 adet taşlı alyans, 3 adet altın yüzük ve bin 600 dolar parayı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden M.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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