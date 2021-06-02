Hırsız evdeki gizli kasadan altın ve paraları çaldı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar girdikleri ede bulunan gizli kasadan altın ve paraları çaldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar M.D. adlı kadının evine girerek evdeki kilitli bulunan gizli kasadan 2 adet 20 gram altın bilezik, 1 adet 45 gram altın bilezik, 70 gram ağırlığındaki 2 adet altın burma bilezik, 4 adet tam altın, 7 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, 1 adet çiçek motifli altın bileklik, 1 adet taşlı alyans, 3 adet altın yüzük ve bin 600 dolar parayı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden M.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.