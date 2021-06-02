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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

60 usta öğretici 700 farklı eseri görücüye çıkardı

İHA

60 usta öğretici 700 farklı eseri görücüye çıkardı

İlkadım Belediyesi ile İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinliği çerçevesinde düzenlenen el sanatlar sergisi, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın katılımıyla açıldı.
Haziran ayının ilk haftasının ilan edilen “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinliğinde kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini sergiledi. Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde kapılarını açan sergide 7 ayrı merkezde gerçekleştirilmiş olan kurslarda üretilen ürünlerin sergilendi. El emeği göz nuru olan sergide, iğne oyası, pike takımı, mutfak takımı, perde takımı, salon takımı, yatak takımı dikimi ve brezilya nakışı, kurdele nakışı, sepet örme, filografi, seramik gibi birçok branşta kurslara katılan kursiyerler ürünlerini görücüye çıkardı.

“İstihdama ve el sanatları zenginliğimize destek olacağız”
Sergi açılışında usta öğreticiler ve diğer katılımcılara hitap eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kurslarımızın yeniden açılacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak kültürel ve sosyal alandaki faaliyetlerin önemli bir kısmını bu tür el sanatları kurslarına ayırmak kaydıyla hem istihdama katkı sağlamak hem de kaliteyi yükselterek el sanatlarındaki zenginliğimizi artırmak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu süreçte genel olarak toplumda yaşanan sıkıntılarla birlikte usta öğreticilerimizin ve kurslarımızda ürettikleri ürünlerin aile ekonomisine katkı sağlayan kursiyerlerimizin de yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Ben de ilk memuriyet görevi itibariyle bir halk eğitimciyim. Bu alandaki çalışmaları ayrıca önemsiyorum. Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile mükemmel bir işbirliğimiz iyi bir ahengimiz var. Bu çalışmaları bir kişinin yapması mümkün değil. Hep beraber programlıyoruz, belediyemiz de bu işi himaye ediyor. Bu şekilde başarılı neticeler elde ediyoruz. Bugün de bunların bir örneğini gerçekleştiriyoruz. Geleneksel el sanatlarımızı korunmak ve geleceğe devretmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Böyle güzel ürünleri üreten elleriniz dert görmesin. Sizlerle birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Daha fazla insana ulaşmalı ve üretim süreçlerine katmalıyız. Emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum”
“Hayat Boyu Öğrenme Haftası” münasebetiyle düzenlenen sergiyle birlikte kademeli normalleşme süreci içinde kursların yeniden açılmasının sevindirici olduğunu ifade eden İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, “Bu işin bir ucu Halk Eğitim Müdürlüğü, diğer ucu İlkadım Belediyesi. O nedenle öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Necattin Demirtaş ve Başkan Yardımcımız Şerif Mırık’a bizlere verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederim. Sergide çok güzel eserler ortaya konulmuş. Evde atılmak üzere olan ürünler bir anda mükemmel bir süs haline gelmiş. Hiç aklımıza gelmeyecek eşyalar farklı bir kimliğe bürünüyor” şeklinde konuştu.

60 usta öğretici 700 eseri sergiledi
Açılış kurdelesinin kesilmesi birlikte 60 usta öğreticinin tarafından 700 el emeği göz nuru ürünlerinin görücüye çıktığı sergiyi gezen Başkan Demirtaş, ürünleri tek tek inceleyerek bilgiler aldı.
Serginin sonunda İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, Başkan Demirtaş’a filografi sanatıyla yapılan bir tabloyu takdim etti.

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