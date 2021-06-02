Öğrenciler iş dünyasıyla buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, çevrimiçi platformda kariyer söyleşisi gerçekleştirildi.

Bir fabrikanın direktörü Ertekin Dikmen’in davetli konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye; Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, akademisyenler ile Meslek Yüksekokulunun Gıda Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrol, Dış Ticaret, Pazarlama, Muhasebe ve Lojistik programlarında öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Ertekin Dikmen, iş dünyasının beklentilerini ve sahadaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak öğrenci stajı ve işyeri eğitiminin önemine vurgu yaptığı bir konuşma yaptı.



“Yaptığımız anlaşmalarla öğrencilerimizin staj ve işyeri eğitimlerini destekliyoruz”

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, kariyer odaklı etkinliklerin önemine vurgu yaparak “Meslek yüksekokulları, Türkiye’de nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında çok önemli bir misyona sahipler. Bizler, okulumuzda verilen derslerin yanı sıra, mesleki olarak öğrencilerimizin yetkinliklerinin artması için firmalar ve sanayi kuruluşları ile öğrencilerimizi buluşturmayı, mesleki gelişimlerine katkı yaparak onları mezuniyet sonrasına hazır ve donanımlı bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Özgüveni yüksek, girişimci, mesleki olarak donanımlı ve tercih edilebilen mezunlar vermek istiyoruz. Bu bağlamda özellikle son yıllarda öğrencilerimizin stajları ve 3+1 sistemi ile protokol yaptığımız firmalarda, öğrencilerimizin işyeri eğitimlerini destekliyoruz” dedi.



“İş dünyası sosyal, özgüveni yüksek ve analitik düşünen kişiler bekliyor”

Ertekin Dikmen ise öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek onlara her zaman destek olacaklarını ifade etti. Dikmen, yaptığı sunumda da öğrencilere yönelik saha deneyimlerini ve iş dünyasının ne tür donanımlı mezunlar beklediğini paylaştı. Dikmen sunumunda öğrencilere doğru bir kariyer planı ile fark oluşturarak bir adım öne geçilebileceklerini belirterek sadece diplomaların iyi bir iş için yeterli olmadığını vurguladı. İş dünyasının sosyal, özgüveni yüksek, analitik düşünen kişiler beklediğini kaydeden Ertekin Dikmen öğrencilere; hedeflerini doğru ve gerçekçi belirlemeleri, sürekli gelişime açık olmaları, kitap okumaları, mümkünse yabancı dile ve ofis programlarına hakim olmaları, trend ve teknolojiyi takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak doğru hazırlanmış bir CV ile iş dünyasının hayalindeki gençler olabileceklerine dikkat çekti.

Program sonunda Müdür Terzi, OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu olarak bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirterek konuk Ertekin Dikmen’e verdiği değerli bilgiler için teşekkür etti ve öğrencilere kariyer yolculuğunda başarılar diledi.

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