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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı

İHA

Samsun'da bir cinayet davasında mahkeme salonundaki tutukluların görüntüsünü çeken genç kendisini uyaran polis memurlarına mukavemette bulununca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı

Samsun'da bir cinayet davasında mahkeme salonundaki tutukluların görüntüsünü çeken genç kendisini uyaran polis memurlarına mukavemette bulununca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun Adliyesi'nde bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahkemede görülen bir cinayet davasıyla ilgili duruşma salonunun kapısında içerideki tutuklu sanıkların cep telefonu ile resmini çektiği iddia edilen 22 yaşındaki B.A.'yı fark eden duruşmada görevli polis memurları kendisini uyarıp görüntüleri silmesini istedi. Bu sırada B.A. polise mukavemette bulunulup saldırdığı iddiasıyla adliye polisi tarafından gözaltına alındı. Savcıya ifade veren B.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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