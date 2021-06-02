Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keklik 1. Sokak'ta seyir halinde olan Ebru D'nin kullandığı 16 NR 096 plakalı otomobil ile Keklik Sokak'tan gelen Onur A. idaresindeki 55 JC 437 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 16 NR 096 plakalı otomobil sürücüsü Ebru D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.