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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA, (SAMSUN), (DHA) SAMSUN´da kavşakta dönüş yapan TIR´a arkadan çarpan otomobilin sürücü Mustafa Özdemir (39), araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılan sürücü tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Samsun´dan Çarşamba istikametine seyir halinde bulunan yabancı plakalı otomobil, aynı istikamete giden, kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Mustafa Özdemir sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Özdemir, Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü İ.İ.P. (55) ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-06-03 08:48:43



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