Milli yüzücüye diyetisyen desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli yüzücüye diyetisyen desteği

İHA

Milli yüzücüye diyetisyen desteği

Yüzme Milli Takımı seçmelerinde 13 yaş Türkiye şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan Derin Güdünlü, diyetisyene başladıktan sonra kendisini çok iyi hissetmeye başladığını ve diyetisyenin kazandığı başarıya olan pozitif etkisinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Samsunlu milli sporcu Derin Güdünlü, 2730 Mayıs 2021 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında 13 yaş Türkiye şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı. Güdünlü ayrıca 50100200 metre kurbağalama branşlarında Comen Cup ve Multination Alternatif Milli Takım kadrolarına seçildi. Aldığı altın madalya ile Samsun'un gururu olan milli sporcu Derin Güdünlü, Medicana Int. Samsun Hastanesi’ni ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

“Bu yeni başarıların ayak sesleri”
Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Derin, çok güzel bir örnek spor alanında. Türkiye’de aldığımız güzel haberler bizleri çok onurlandırıyor. Beslenme ve diyet programının spora olan etkisi tartışılmaz. Her başarının arkasında bir düzen disiplin yatıyor diyebiliriz. Medicana Int. Samsun Hastanesi olarak bu başarıda bir payımızın olması çok mutlu edici. Derin’in başarılarına yeni başarılar ekleyeceğine hiç şüphem yok. Medicana Samsun Hastanesi olarak sporcularımızın her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

“Sporcu beslenmesinde diyetisyen desteği önemli”
Beslenme ve Diyet Uzm. Hüban Gönülol, sporcu beslenmesinde diyetisyenin rolüne dair şu ifadeleri kullandı: “Sporcunun antrenmanlarını sağlıklı bir şekilde yapabilmesi ve bu süreçte vücudunun genel sağlığını koruyup sağlıklı yaşam sürebilmesi için diyetisyen desteği alması oldukça önemli. Sporcuların kendi alanlarında başarılı olabilmesi için düzenli ve doğru antrenman yapılması, motivasyonun sağlamasının yanı sıra sağlıklı beslenmenin de önemi büyük. Derin, beslenme desteği almadan önce antrenman yoğunluğuna göre harcadığı enerjiyi gün içinde geri kazanacak şekilde yeterli ve dengeli beslenmekte zorlanıyordu. Bu durum, kendi kapasitesini antrenmanlarına yansıtamamasına ve kronik yorgunluğa neden oluyordu. Birlikte antrenman yoğunluğu ve kişisel birçok değişkeni göz önünde bulundurarak planladığımız beslenme programlarıyla Derin’in performansının çok iyi noktalara geldiğini gözlemledik ve son yarışında hepimizi gururlandıran bir sonuç elde etmiş olduk.”

"Derin için yeni bir yolculuk başlıyor"
Samsun Su Sporları Kulübü 1314 Yaş Yıldızlar Sorumlusu Doğukan Kaya, Derin’in başarıya giden yolculuğu ile ilgili yaptığı konuşmasında, “Sürecin başında antrenmanlarda istediğimiz performansı veremiyordu. Sezon başında da her sporcumuz için özel olarak yapmış olduğumuz bir kariyer planı var. Bu planlamada diyetisyen de var. Derin’de diyetisyen desteğini öne çekmemiz gerektiğini fark ettik. Diyetisyen Hüban hanım ile çalışmaya başladıktan sonra hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Nisan ayında Edirne birinci milli takım ayağında Derin çok iyi bir derece kazandı. 2. gidişimiz de zaten milli takıma girmeye hak kazandı. Derin’in bizlerin diyetisyenimiz Hüban Hanım’ın verdiği planlamaya uyması sonucu 6 ay içerisinde Türkiye şampiyonu olması hepimizi çok onurlandırdı ve mutlu etti. Bundan sonra Derin için Avrupa yolculuğu başlıyor” diye konuştu.
Türkiye Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında sırasıyla 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama kategorisinde 13 yaş Türkiye şampiyonu olan Derin Güdünlü ise “Yemek yemem çok düzensiz ve sağlıksızdı. Diyetisyene başladıktan sonra kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Kazandığım başarıya olan pozitif etkisi beni çok mutlu etti. Örneğin ilk dönemde hiç yumurta yiyemezken şuan 4 tane yiyebiliyorum. Her şey çok düzenli ve güzel ilerliyor. Başarıya giden yolculuğunun şekillenmesinde antrenör ve diyetisyenimin büyük katkısı var. Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlardan ’kene’ uyarısı: "10 gün içinde öldürebiliyor" "Kolonya dökenler, sigara söndürenler oluyor, bunları yapmayalım"
YEREL HABERLER Uzmanlardan ’kene’ uyarısı: "10 gün içinde ...
Cezaevinden izinli çıktı; annesini dövüp, polislere bıçak çekti
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı; annesini dövüp, polislere ...
Tıra otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Tıra otomobil çarptı: 1 ağır yaralı
Top cambazı karga şaşırttı
YEREL HABERLER Top cambazı karga şaşırttı
O, Emniyet Teşkilatı’nın ilk ve tek bilim kurgu yazarı Bilim kurgu türüne polis eli değdi
YEREL HABERLER O, Emniyet Teşkilatı’nın ilk ve tek bilim kurgu ...
Otomobil, TIR´a çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR´a çarptı: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı
Bafra'da bir kişi tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Bafra'da bir kişi tüfekle vuruldu
Samsun’da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla şantaj
YEREL HABERLER Samsun’da özel okul sahibine 'deepfake' uygulamasıyla ...
Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı
YEREL HABERLER Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı
Samsun'da yabancılara yardım tek merkezden
YEREL HABERLER Samsun'da yabancılara yardım tek merkezden
Samsun'da kokainle yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da kokainle yakalanan şahıs tutuklandı
Samsun’un Yakakent ilçesinde 22-28 Mayıs arasında hiç vaka görülmedi Turuncu Samsun'un 'mavi' ilçesi
YEREL HABERLER Samsun’un Yakakent ilçesinde 22-28 Mayıs arasında hiç ...
Kavgada tüfekle rastgele ateş açıp 3 kadını yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kavgada tüfekle rastgele ateş açıp 3 kadını yaralayan ...
Sel sularına kapılan adamı gençler kurtardı: O anlar kamerada
YEREL HABERLER Sel sularına kapılan adamı gençler kurtardı: O anlar ...
Silahlı saldırıda kazara başka bir kişiyi vuran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda kazara başka bir kişiyi vuran şahıs ...
‘Change oto’ operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER ‘Change oto’ operasyonunda 3 tutuklama
Öğrenciler iş dünyasıyla buluştu
YEREL HABERLER Öğrenciler iş dünyasıyla buluştu
“Çarşamba kıvratması” coğrafi işaret tescili aldı
YEREL HABERLER “Çarşamba kıvratması” coğrafi işaret tescili aldı
Samsun'da ele geçen kokainle ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da ele geçen kokainle ilgili bir kişi adliyeye ...
60 usta öğretici 700 farklı eseri görücüye çıkardı
YEREL HABERLER 60 usta öğretici 700 farklı eseri görücüye çıkardı
17 yaşındaki genç tüfekle kendini vurarak ağır yaraladı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç tüfekle kendini vurarak ağır ...