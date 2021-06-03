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Samsun'da LGS tedbirleri alındı Esen: “Eğitimde daha başarılı il hepimizin ortak hedefi”

İHA

Samsun'da LGS tedbirleri alındı Esen: “Eğitimde daha başarılı il hepimizin ortak hedefi”

Samsun İl Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 6 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı(LGS) ile ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Eğitimde daha başarılı il hepimizin ortak hedefi” dedi.
LGS, 6 Haziran 2021 tarihinde tüm Türkiye’de aynı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek. Uygulanacak olan merkezi sınavda öğrenciler alışık oldukları gibi kendi okullarında ve arkadaşları ile beraber sınava girecekler. Sınavdan alınan puanlar ile çocukların, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi sağlanacak.
Samsun İl Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı(LGS) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Esen, yaptığı açıklamada, “6 Haziran 2021 Pazar günü şehrimizde 8’inci sınıf öğrencilerimizin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı gerçekleştirilecek. Sınavda birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Çocuklarımızın, sınav için ayrı bir kayıt başvurusu yapmalarına gerek yok. Sınava kayıtlar otomatik olarak yapıldı. Sınavlarda çocuklarımızın okulda gördükleri ders konularından sorular sorulacak. Yine çocuklarımız, kendi okullarında sınava girecekleri için okullarda rutin olarak uygulanan ders yazılı sınavlarından farkı olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımızın kaygılarını bu sınav uygulaması ile en aza indirmeyi başardı. Çocuklardan ve ailelerden aldığımız dönütlerde de bakanlığın bu hedefine ulaştığını görüyoruz” diye konuştu.
Esen, açıklamasının devamında, “İl Milli eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın sınavının sorunsuz ve verimli geçmesi için tüm tedbirleri aldık. Sınavdan bir gün önce okullarımız temizlenecek ve sınav görevlileri ile temasın olması muhtemel anlarda tüm görevliler cerrahi eldiven kullanacaklar. Sınavlarda görevli öğretmenlerimiz ve sınavların uygulanacağı okullardaki idarecilerimize bilgilendirme çalışmaları yaptık. Salgın dolayısıyla okullarımızda her türlü önlemi aldık. Çocuklarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Çocuklarımız ve ailelerimiz yüreklerini ferah tutsunlar ve bize güvensinler” şeklinde konuştu.
Coşkun Esen ailelere de seslenerek, “Çocuklarınızın başarısı için büyük emek ve gayret sarf ettiniz. Maddi, manevi birçok fedakârlıklarda bulundunuz. Doğal olarak bunun karşılığında çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsunuz. Çocuğunuz ve siz elinizden gelenin en iyisini yaptığınız halde sonuç beklediğiniz gibi olmazsa asla karamsarlığa kapılmayın, kendinizi suçlamayın, çocuklarınıza karşı olumsuz tavırlar takınmayın. Hayatın ve zamanın insana hangi fırsatlar sunacağını bilemeyiz. Bütün bu gayretleriniz sonrası gelen, başarı veya başarısızlık gibi görünen sonuçları makul karşılamak ve her iki neticeyi de kabullenmek hem sizin için, hem çocuklarınız için yararlı olacaktır. Bugün başarısızlık gibi görünen bir durum hayat içinde belki de bir başarının başlangıcı olabilir. Bu nedenle ne olursa olsun çocuklarımızı eleştirmeden desteklemeye ve geleceklerini hazırlamaya devam etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

“Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli”
Esen, açıklamasının devamında çocuklara ve ebeveynlere önerilerde bulundu: “Çocuklarımızdan okul bahçesinde ve koridorlarda maske takmalarını istiyoruz. Sınava girecekleri salonlarda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isterlerse sınav esnasında maskelerini çıkarabileceklerdir. Eğer maskenizi düşürürseniz korkmayın, okulda her yavrumuz için yeterli sayıda maske bulunduruyoruz. Yine saygıdeğer velilerimizden bir isteğimiz var: Okulların etrafında kalabalık olmamaları hem onların hem de çocuklarımızın sağlığı için çok önemli. Çocuklarımız okullarında güven içindedir. Hem sağlık anlamında hem de psikolojik anlamda onları destekleyeceğiz.”
Esen, ayrıca sınav günü için çocuk ve velilere önemli bazı uyarılarda bulundu:
Çocuklarımızın geçerli kimlik belgeleri ile sınava girebilecekler. Nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulundurma şartı aranmayacaktır. Nüfus kağıdı olmayanlar nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile de sınava girebileceklerdir. Sınava gelirken çocuklarımız yanlarında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz yapmayan silgi getirsinler Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınav salonlarına gelinmemesi önemli. Sınav günü çocuklarımıza ve velilerimize rehberlik yapması için psikolojik danışmanlarımız hazır bulunacak. Sınav anında salon görevlisini dikkatlice dinleyin. Sizlere önemli bilgiler verecekler. Ayrıca kitapçığınızın tüm sayfaları kontrol etmeyi unutmayın. Cevabından emin olmadığınız soruları işaretlemeyin. Çünkü 3 yanlış 1doğruyu götürüyor. Ancak bu durumun sizde korku oluşturup bildiğiniz soruları cevaplamaktan alıkoymasına izin vermeyin. Sınavdan erken çıkmak gibi bir hata yapmayın. Sınavın tüm süresini verimli ve etkili kullanamaya dikkat edin. Sınav anında hangi soruyu çözüyorsanız o soruya odaklanın. Önceki soruya takılı kalmayın veya sonraki soruyu okumaya çalışmayın. Eğer bir soruyu çözemiyorsanız yanına işaret koyup diğer soruya geçin. Böylece süreniz kaldığında çözemediğiniz soruları daha hızlı bulabilirsiniz. Her sınavda ‘kolay, orta, zor’ seviye sorular olabiliyor. Bu biraz da ölçme değerlendirme sisteminin yapısından kaynaklı. Bu nedenle zor sorularda paniğe kapılmayın ve her soruyu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Kesinlikle bir sorunun tüm şıklarını okuyun çünkü bazı sorular doğruyu değil en doğruyu arıyor olabilir.”

Liselere Geçiş Sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.
Esen açıklamalarını, “Liselere Geçiş Sınavı’na girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınav sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sınavlarda görev alacak yönetici ve öğretmenlerimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum” sözleriyle bitirdi.

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