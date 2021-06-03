LGS öğrencileri ve yakınları pazar günü kısıtlamadan muaf Samsun’da yeni İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı neticesinde tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçilerinin ve/veya yakınlarının, 07,0015.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Kovid19’a karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda alınan kararlar neticesinde, “Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.0016.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.0010.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına, sınava girecek öğrenciler ile yakınlarının/refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmasına, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçilerinin ve/veya yakınlarının, 07.0015.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07.0015.00 saatleri arasında açık olabilmelerine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına karar verildi” dendi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Valiliğimiz ilgili birimleri ve Kaymakamlıklarca; sınavın, sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin Milli Eğitim Müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimi ile 764 köy/mahallede ise muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerine ilimizden görevli olarak veya oy kullanmak amacıyla katılacak olan vatandaşlarımızın; seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergâh ve zaman dilimi ile sınırlı olması kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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