Kilo vermeye yardımcı olan besinler

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Aslıhan Şahiner, "Kilo almaktan endişe etmenize gerek duymadan tüketebileceğiniz bazı besinler, aynı zamanda yüksek protein içeriğinden tok tutucu etkisiyle daha doygun bir şekilde uyumanıza katkı sağlayacaktır" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Aslıhan Şahiner, gece geç saatlerde acıkma ve özellikle yatmadan önce abur cubur tarzı sağlıksız atıştırmalıklara yönelme eğilimi diyet yapanların en sık yaşadığı problemlerin başında geldiğini belirterek, yatmadan önce yiyebileceğiniz ve kilo vermenize yardımcı olacak besinler hakkında bilgi verdi. Dyt. Aslıhan Şahiner, "Günümüzde uykuya gerektiği önemin verilmemesi, kişilerin yetersiz uyuması obezitenin en önemli risk faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Diyet yapmakta olan çoğu kişinin en sık yaşadığı problemlerin başında gece geç saatlerde acıkma ve özellikle yatmadan önce abur cubur tarzı sağlıksız atıştırmalıklara yönelme eğilimi gelmektedir. Böylece aldıkları ekstra kalorilerinde etkisiyle kilo kazanımı yaşanmaktadır. Fakat yatmadan önce kilo almaktan endişe etmenize gerek duymadan tüketebileceğiniz, aynı zamanda daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı bazı besinlerde mevcuttur” şeklinde konuştu.

Şahiner, kilo vermeye yardımcı olacak besinleri şöyle sıraladı:

“ Lor peyniri: Düşük yağ ve kalori içeriğiyle lor peyniri; yüksek protein ve kalsiyum, fosfor gibi elzem mineraller açısından da zengin bir profile sahiptir.

Muz: Yüksek lif, potasyum, magnezyum, folik asit, B6(pridoksin) ve C vitamini içeriğiyle muz, tokluk sağlayıcı özelliğiyle bilinen meyvelerdendir.

Badem: Doymamış yağ içeriğiyle kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan badem; magnezyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, bakır, demir, E vitamini ve B grubu vitaminler açısından zengin bir yağlı tohumdur Bademin uyku düzenindeki rolü içerisindeki magnezyum mineralinden kaynaklanmaktadır.

Hindi: Diğer et ürünlerine kıyasla hindi eti, daha düşük yağ, kolesterol ve yüksek kalitede protein içeriğine sahiptir. Temel aminoasitleri içermesiyle, vücut gereksinimlerinin karşılanmasında etkilidir. 100 gram hindi etinde bulunan protein, kadınlar için önerilen günlük miktarın yüzde 51’ini ve erkekler için önerilenin yüzde 42’sini karşılar.

Ton balığı: A vitamini,D vitamini ve B grubu vitaminler, folik asit, potasyum, magnezyum, demir, omega 3 ve yüksek protein içeriğine sahip yağlı bir balık türü olarak bilinmektedir. 100 gramlık süzdürülmüş konserve ton balığında 22,5 gramı protein bulunmaktadır. Bu da 70 kilodaki bir insanın alması gereken protein miktarının yaklaşık yüzde 40’ına denk gelmektedir.

Vişne: C vitamini, folik asit, potasyum ve lif açısından zengin olan vişne aynı zamanda bir porsiyonunda(1520 adet) sadece 50 kalori içermesiyle de kilo verme sürecine yardımcı bir meyvedir.”



Uyku ve beslenmenin kilo vermeyle ilişkisi

Uyku ve beslenmenin kilo vermeyle ilişkisine değinen Dyt. Aslıhan Şahiner, “Kilo verme sürecinde uyku düzeni büyük önem taşımaktadır. Araştırmalara göre uyku düzeni, kişinin beslenme eğilimlerini ve yemek seçimlerini etkilemektedir. Daha az uyuyan bireylerde yüksek kalorili, işlenmiş karbonhidrat ve sağlıksız yağlar içeren besinlere yönelim daha fazla bulunmuştur. Ayrıca bu bireylerdeki sebze tüketimleri de yetersiz çıkmıştır. Uyku yalnızca beslenme düzeni ve alışkanlıklarını etkilemekle kalmamaktadır. Kalitesiz uyku ve geç yatma saatleriyle tüketilen besin miktarı ve kilo alımı artışının arasında bağlantı bulunmaktadır. Yetersiz uyuyan bireylerin gün içerisinde tükettiği atıştırmalıklar ve öğün miktarında, uyku düzeni normal olanlara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak kalitesiz uykuyla kalitesiz diyetin birbirleriyle bağlantısı aşikârdır. Unutulmaması gereken noktalardan biri de, neyi ne kadar yemeyi tercih etmemizin büyük önem taşıdığıdır. Porsiyon kontrolüne muhakkak dikkat edilmeli ve gece yatmadan önce gereğinden fazla miktarda besin tüketiminden kaçınılmalıdır. Kaliteli besinlerin, uygun ölçülerde seçimine dikkat edilmelidir" diyerek sözlerine son verdi.

