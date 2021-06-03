Samsunspor, Erald Çinari ile anlaşma sağladı

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)TFF 1´inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arnavutluk Süper Ligi'nde FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. Bu sezon 23 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun

2021-06-03 15:54:41



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