Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis

Samsun’da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan koca yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim Zarab tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Son savunması yaparak kendini savunan sanık, "Yaptığım çok kötü bir şey. Yaptığından son derece pişmanım. Asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Kendisinden özür dilerim. Beni aldattığını duyunca psikolojim bozuldu. Kendisinden özür dilerim. Affınıza sığınarak tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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