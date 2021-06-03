Çatı katlarından kuş çalan şüpheli yakalandı



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da evlerin çatısından muhabbet kuşu, papağan ve güvercin çalan Burak Ç. (39), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kuşlar ise sahiplerine teslim edildi.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi´nde Fatma Kılıç, Cemal Kara ve Tarık Beyhan'a ait evlerin çatı katlarındaki kafeslerden 42 muhabbet kuşu, 9 papağan ve 30 güvercin çalındı. Şikayetler üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmada şüphelinin Burak Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, Burak Ç.´yi yakalayıp gözaltına aldı. Bulunan kuşlar ise sahiplerine ulaştırıldı.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Polislerden, 4 papağan ve 8 muhabbet kuşunu teslim alan Tarık Beyhan, "Kuşlarım evimin çatısında kilitliydi. Değerleri 10-15 bin civarındaydı. Çatıya çıktığımda kuşlarımın çalındığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Onlar da hemen inceleme başlattı. Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-06-03 16:44:19



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